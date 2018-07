Zufrieden auch ohne Medaille

Uwe Wuttke

Bad Saarow (MOZ) Am Ende schwankten die deutschen Golfspieler zwischen der Enttäuschung über die knapp verpasste Medaille und dem Wissen, dass sie bei der Team-EM in Bad Saarow insgesamt eine überzeugende Vorstellung geboten haben. Wie schon im Halbfinale gegen Finnland (3:4) musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Ulrich Eckhardt am Sonnabend im Spiel um Platz 3 Dänemark mit 2:5 geschlagen geben. Die Finnen, als Achtplatzierte gerade noch in die entscheidenden Lochspiele gerutscht, triumphierten dagegen völlig überraschend im Finale gegen die favorisierten Engländer mit 5:2.

Für Bundestrainer Ulrich Eckhardt war die Meisterschaft allerdings auch ohne Medaille ein voller Erfolg. „Wenn mir jemand vor der EM den vierten Rang angeboten hätte, hätte ich ihn genommen. Natürlich, wenn du in der Situation bist, Medaillen zu gewinnen, dann willst du das auch. Aber wir haben es leider nicht geschafft.“ Die Partie gegen die Dänen verlief ähnlich wie tags zuvor im Halbfinale gegen die Finnen. Nach den beiden Vierern lagen die Deutschen mit 0:2 zurück und konnte diesen Rückstand bei allen Bemühungen nicht mehr wettmachen.

„Schade, wie es gelaufen ist, aber es ist trotzdem ein Erfolg. Mein Match habe ich verloren, weil mein Gegner sehr stark gespielt hat“, bilanzierte Timo Vahlenkamp den Finaltag. Der Spieler des GC Stolper Heide verlor sein Einzel gegen Nicolai Hojgaard klar mit 6&4. Sein Vereinskamerad Falko Hanisch wurde in der Partie gegen die Skandinavier gar nicht mehr eingesetzt nach schwächeren Vorstellungen in den Runden zuvor. Die Gründe lagen auf der Hand. „Falko war längere Zeit verletzt, ihm hat definitiv die Spielpraxis gefehlt. Er hätte eine Woche mehr Pause gebraucht“, befand der Bundestrainer.

Zudem stand der 18-Jährige aus Petershagen-Eggersdorf (Märkisch-Oderland) als Lokalmatador im Zentrum des öffentlich Interesses. Eine Rolle, die offenbar zusätzlich belastete. „Ich denke auch, dass der Trubel ihn abgelenkt hat. Aber ich glaube auch, dass er daraus lernt. Schließlich wird er irgendwann einmal Profi. Da war das eine gute Übung für ihn“, sagte Eckhardt. Ein Einschätzung, die Hanisch teilt: „ Es stimmt, das hat abgelenkt. Aber ich habe mich auch in der Pflicht gefühlt, alles zu machen. Interviews geben macht Spaß, aber bei so einem Turnier muss man sich auf das Spiel konzentrieren.“ Gleichwohl zog auch Hanisch ein positives Fazit der EM. „Die Woche hier war für mich schon lehrreich. Meist habe ich Turniere gewonnen, wo ich mit meinem Trainer alleine war und die Erwartungshaltung weniger groß. Aber jetzt weiß ich genau, woran ich in Zukunft schrauben muss. Und Platz vier würde ich dennoch als ein gutes Resultat einstufen. Unser Team hat Potenzial, und wir sind den Erwartungen gerecht geworden.“

Einer im deutschen Team ist den Erwartungen auf jeden Fall gerecht geworden – Hurly Long. Der 22-Jährige vom GC Mannheim-Viernheim überzeugte, wann immer er einen Schläger schwang und war der Garant für den 4. Platz. „Er hat eine überragende Leistung gebracht“, lobte Eckhardt. Long gewann alle seine Einzel und war in der Einzelwertung zweitbester Spieler hinter dem Engländer Marco Petruzzi, der mit 62 Schlägen am ersten Tag den Platzrekord egalisierte.

Der Deutsche verpasste diesen Rekord nur um einen Schlag. „Ich hätte auf der 18. Bahn fast noch den Birdie gespielt“, sagte Long und lobte vor allem den Nick-Faldo-Kurs, auf dem die Meisterschaft ausgetragen wurde. „Der Platz ist sehr gut für mich. Er war in perfektem Zustand und ist eine tolle Repräsentation für das deutsche Golf.“ Nur die Medaille fehlte noch zum großen Glück.