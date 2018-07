Uwe Wuttke

Bad Saarow (MOZ) Die Team-EM der Golfer in Bad Saarow ist vorbei.Uwe Wuttke sprach darüber mit der Managerin Golf & Sport im Arosa Scharmützelsee, Saskia Zieschank.

Frau Zieschank, wie fällt Ihr Fazit von der Golf-EM aus?

Wir können grundsätzlich ein positives Fazit ziehen. Es wurde in der Presse viel berichtet, auch über Randthemen wie Greenkeeping oder die Helfer. Das haben wir sonst nicht in der starken Präsenz. Auch für die Athleten war es eine super Woche. Sie hatten tolle Bedingungen, trotz des starken Regens an den ersten Tagen. Wir hätten uns natürlich schon einen deutschen Sieg erhofft und bei den Finalpartien ein paar mehr Zuschauer.

Woran lag die geringe Resonanz?

Das Format so einer Meisterschaft ist für den Zuschauer nicht einfach. Er kann nicht immer sehen, wie es steht. Da fehlt manchmal der Überblick. Das ist im Fernsehen einfacher, aber auch da braucht man einen langen Atem, denn ein Spiel dauert ziemlich lange. Aber wir haben alles getan, was möglich war.

Sie hatten im Vorfeld Helfer gesucht. Wie war die Resonanz?

Wir hatten 60 Helfer im Einsatz. Die waren unglaublich stolz. Viele haben sich nach den ersten Tagen bereit erklärt, noch länger zu helfen. Da waren nicht nur Club-Mitglieder oder golfaffine Menschen dabei, sondern auch viele, die mit Golf noch nichts zu tun, aber Lust auf die Veranstaltung hatten.

Wie wurde das Rahmenprogramm angenommen?

Die Schulgolfmeisterschaft sehr gut, trotz des schlechten Wetters am Mittwoch. Wir hatten trotz Ferien 50 Kinder auf der Anlage. Die Eröffnungsfeier war toll, auch für die Spieler. Nur die ersten Tage waren schwer. Wenn es Hunde und Katzen regnet, geht halt kaum einer vor die Tür. Das muss schon ein eingefleischter Fan sein, um Golf auszuprobieren.

Haben Sie das Gefühl, mit der EM und dem Rahmenprogramm Leute für Golf begeistert zu haben?

Von den Helfern auf jeden Fall. Die waren ganz nah dran, haben die Spieler gesehen und gemerkt, dass Golf wirklich ein Sport ist. Auch sonst konnten wir im Großen und Ganzen die Begeisterung nach außen tragen, auch wenn wir uns noch mehr erhofft hätten. Aber es war keine Enttäuschung für uns Organisatoren.