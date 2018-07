dpa

Berlin (dpa) Berliner Eltern ohne Kitaplatz können sich vom Jugendamt privat organisierte Betreuer bezahlen lassen. Doch bislang nutzen nur Wenige diese Möglichkeit, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Bezirken zeigt. „Viele kennen diese Option wahrscheinlich noch gar nicht“, vermutet Ann-Mirja Böhm vom Elternbündnis „Kitakrise“. In Steglitz-Zehlendorf ist im Jugendamt noch kein Antrag eingegangen. In Friedrichshain-Kreuzberg liegen laut einer Sprecherin immerhin 38 Anträge vor. Bislang sei aber nur eine Zahlung ausgelöst worden, zwölf weitere seien in Vorbereitung.

Eltern können für die Betreuer die Kosten erhalten, die das Land Berlin für einen Kita-Platz bezahlen würde. Übernehmen Verwandte die Aufgabe, erhalten sie den Satz, den eine Tagesmutter bekommen würde. Die Regelung gilt bis Ende Juli. Die Familienverwaltung prüft laut einer Sprecherin eine Verlängerung.