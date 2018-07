Sparkasse Ziel von Räubern

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) In der Nacht zum Montag haben Unbekannte versucht, Geld in der Sparkassenfiliale in Neuzelle zu erbeuten. Nach ersten Erkenntnissen waren sie nicht erfolgreich. Die Polizei ist derzeit vor Ort und sichert Spuren.

Der betroffene Geldautomat der Filiale der Sparkasse Oder-Spree in Neuzelle ist außer Betrieb. Geld kann vorübergehend nur am Schalter der Filiale abgehoben werden. Wie lange die Reparatur dauert, ist unklar. Man müsse sich erst ein genaues Bild von den Schäden machen, hieß es aus der Sparkasse Oder-Spree.

Der Geschäftsbetrieb läuft schon wieder. Gegen 3 Uhr nachts war die Polizei von Anwohnern informiert worden, die ungewöhnliche Geräusche gehört hatten. Nach bisherigen Kenntnissen haben die unbekannten Täter versucht, über die Tastatur an das Geld zu gelangen. Sie scheiterten jedoch. Der genaue Tathergang wird aufgrund der Spurenlage rekonstruiert. Der Automat befindet sich in einem Vorraum der eigentlichen Filiale, der 24 Stunden zugänglich ist.

In Müllrose haben Unbekannte in einem Vorraum eines Geldinstitutes am Markt einen Kontoauszugsdrucker beschädigt. Sie hinterließen einen Sachschaden von ungefähr 8000 Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik übernahmen die Spurensicherung.