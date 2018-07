Kunst aus Glienicker Wohnhaus gestohlen

Tilman Trebs

Glienicke (MOZ) Auf Kunst hatten es offenbar Diebe abgesehen, die am Wochenende in ein Wohnhaus an der Glienicker Karl-Marx-Straße einbrachen.

Nach Angaben der Polizei stahlen die Einbrecher mehrere Bilder aus dem Haus. Der Schaden wurde mit mehreren 10 000 Euro angegeben. „Wir vermuten, dass es ein gezielter Einbruch war“, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag. Der Einbruch sei am Sonntagabend bemerkt worden.

Unabhängig davon bilanziert die Polizei bislang aber einen vergleichsweise ruhigen Beginn der Sommerferien, die als Hochsaison für Einbrecher gelten. „Es gibt zurzeit relativ wenige Vorkommnisse“, sagte Röhrs. In früheren Jahren seien in der großen Urlaubszeit bis zu fünf Einbrüche am Tag in der Region angezeigt worden, momentan werde im Schnitt ein Wohnungseinbruchsdiebstahl registriert.

Die Polizei empfiehlt weiterhin, keine Urlaubsbilder in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, die potenziellen Einbrechern einen Hinweis darauf geben, dass das Haus der Reisenden zurzeit unbewohnt ist. „Es spricht nichts dagegen, Leuten zu zeigen, wo man seinen Urlaub verbracht hat. Es ist aber besser, das erst nach dem Ende der Reise zu tun, wenn man wieder zu Hause ist“, so Dörte Röhrs.