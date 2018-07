Salmonellen mittlerweile bei neun Menschen nachgewiesen

dpa

Storkow (dpa) Es gibt einen weiteren Salmonellen-Nachweis in einem Altenheim in Ostbrandenburg - die Zahl hat sich damit von acht auf neun erhöht. Ein Schnelltest ergab den Nachweis bei einer Bewohnerin, bei der aber keine Erkrankung ausgebrochen war, wie der Amtsleiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Oder-Spree, Rutker Stellke, am Montag auf Anfrage sagte. Sie trug demnach nur den Keim in sich. Nach dem Ausbruch der Magen-Darm-Erkrankungen in dem Alten- und Pflegeheim in Storkow (Oder-Spree) hatten vorsorglich alle Heimbewohner und alle Mitarbeiter Stuhlproben abgegeben. Darunter war auch die Bewohnerin mit dem jetzigen Nachweis.

Unter den acht an Salmonellen erkrankten Patienten - es handelt sich um sieben Bewohner und einen Mitarbeiter - waren zwei Bewohner, die zwischenzeitlich an Begleiterkrankungen starben: ein 82 Jahre alter Mann und eine 89 Jahre alte Frau.

Nach dem Ausbruch der gehäuften Magen-Darm-Erkrankungen waren sieben betroffene Bewohner der Einrichtung ins Krankenhaus gekommen. Ein Patient liege noch in der Klinik, teilte Stellke mit. Bei ihm sei jetzt nachgewiesen worden, dass er nicht an Salmonellen erkrankte. Er war demnach wegen einer unabhängigen Erkrankung ins Krankenhaus gekommen.

Insgesamt waren bis zum Ende der vergangenen Woche 21 Bewohner des Seniorenheims und zwei Pflegekräfte an Magen-Darm-Beschwerden erkrankt. Die Ursache für die Häufung ist noch unklar.

Dem Landkreis zufolge gibt es zudem seit Sonntagabend zwei neue Krankmeldungen aus dem Personal. Mit einem Schnelltest wolle man prüfen, ob ein Zusammenhang mit den vielen Magen-Darm-Erkrankungen besteht.