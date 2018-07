Gasalarm in Schwanter Wohnhaus

Schwante Die Feuerwehren aus Vehlefanz und Eichstädt sind in der Nacht zu Montag nach Schwante ausgerückt. In einer Wohnung an der Dorfstraße hatte ein Kohlenmonoxid-Warngerät gegen 0.45 Uhr Alarm geschlagen. Vermutet wurde deshalb, dass in der Wohnung Gas austrat. Nach Auskunft von Gemeindewehrführer David Ostwald hatte die betroffene Familie die Wohnung bereits verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte konnten aber kein Gasleck identifizieren. Messungen der Feuerwehr ergaben zudem, dass kein Gas austrat. „Es kann sein, dass eine leere Batterie den Alarm verursacht hat“, so Ostwald. Die Familie konnte in ihre Wohnung zurückkehren. Kohlenmonoxid-Geräte schlagen Alarm, wenn der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt. (til)