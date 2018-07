Reparatur von abgesackter Straße dauert Monate

dpa

Berlin (dpa) Nach dem Absacken eines Straßenstücks in Berlin-Altglienicke rechnen die Berliner Wasserbetriebe (BWB) mit einer längeren Reparatur. Wohl zwei Monate würden die Arbeiten in Anspruch nehmen, sagte BWB-Sprecher Stephan Natz am Montag. Nach Rücksprache mit dem Tiefbauamt seien auf einer Länge von 180 Meter Beschädigungen an der Straße festgestellt worden. In diesem Abschnitt sollen auch die Rohrleitungen ausgewechselt werden. „Die Hauptarbeit ist die Wiederherstellung der Straße“, betonte Natz.

Die Größe des beschädigten Straßenstücks in der Semmelweisstraße war zunächst mit etwa fünf mal fünf Meter angegeben worden. Am Montag nannte eine Polizeisprecherin dann Ausmaße von 20 auf 10 Meter, bei 2,5 Meter Tiefe. Natz erklärte, vor Ort gebe es einen Betonbelag in Tafeln, von denen zunächst eine weggebrochen sei. Mehrere weitere Tafeln seien jedoch unterspült worden. Wohl noch mehr Abschnitte als bisher müssten für die Arbeiten entfernt werden.

Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus ist vorerst weiter nicht bewohnbar – aus Sicherheitsgründen wegen Strom und Gas, wie Natz erläuterte. Da das Haus tiefer liege als die Straße, sei der Keller nach dem Wasserrohrbruch vollgelaufen. Die dortige Elektroanlage müsse erst einmal überprüft und alles trocken gelegt werden. Die Bewohner könnten zunächst in Hotels unterkommen, sagte Natz. Die Straße bleibe zunächst gesperrt, teilte die Polizei weiter mit.

Die Ursache für den Wasserrohrbruch stand zunächst nicht genau fest. Natz äußerte jedoch die Vermutung, dass der Bruch mit den mechanischen Belastungen, die das Graugussrohr aushalten muss, zusammenhängen könnte.

Bei dem Vorfall hatten sich Wasser und Schlamm über mehrere Wohnungen und eine Tiefgarage ergossen. Etliche Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten danach ihre Wohnungen verlassen. Augenzeugen berichteten, ein Busfahrer habe gerade noch rechtzeitig stoppen und zurücksetzen können, bevor die Straßendecke einbrach.