Polizei setzt mehr Ermittler auf Sprenger von Geldautomaten an

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Nach der Sprengung mehrerer Geldautomaten in der Region, darunter in Oranienburg, intensivieren die Behörden die Ermittlungen. Die bislang 20-köpfige Soko „Geld“ beim Landeskriminalamt wird ab Dienstag von vier weiteren Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt, teilte das Polizeipräsidium Potsdam am Montag mit. Die Polizeipräsenz im Umfeld der Geldinstitute werde verstärkt. Auch zivile Ermittler sollen die Banken stärker unter die Lupe nehmen, sagte Polizeivizepräsident Roger Höppner. Mit den Verantwortlichen der Geldinstitute wollen sich die Ermittler am Donnerstag treffen, um über den Schutz der Geldautomaten in den Banken zu sprechen.

Zwischen dem 9. Juni und dem 9. Juli wurden in Brandenburg fünf Geldautomaten in Potsdam, Königs Wusterhausen, Erkner, Kyritz und Oranienburg gesprengt. Die Taten werden einer niederländischen Bande zugeschrieben. In allen Fällen wurde Gas in die Automaten geleitet. Auch fünf gesprengte Geräte in Berlin sollen auf das Konto der Bande gehen.

Die Explosion hatte in Oranienburg großen Schaden in der Commerzbank-Filiale an der Fischerstraße angerichtet. Die Reparaturarbeiten werden noch einige Wochen andauern. (til)