Musikalische Romantik in der Paretzer Scheune

Wolfgang Balzer

Paretz Es ist dem Verein Historisches Paretz als Veranstalter zu verdanken, dass Musikfreunde am vergangenen Wochenende nun schon zum 24. Mal in der Paretzer Scheune ein Konzert der besonderen Art erleben durften. 75 qualifizierte Laienmusiker aus ganz Deutschland und dem Ausland hatten lange zuhause und dann eine Woche lang gemeinsam in Potsdam-Hermannswerder geprobt und nun in Paretz ihr diesjähriges Repertoire symphonischer Musik vorgestellt.

Es stand ganz im Zeichen der europäischen Romantik und begann dementsprechend mit der Ouvertüre op. 1a-Moll, Nachklänge an Ossian, von Niels Wilhelm Gade. Dem Dänen gelang es in diesem Stück, eine glückliche Verbindung von Volksmelodien und nordischer Sagenwelt zu schaffen. Es rahmte ebenso wie die an diesem Abend aufgeführte Symphonie Nr. 1 G-Dur des Österreichers Felix Weingartner das romantische Konzert für Violoncello d-Moll des Franzosen Édouard Lalo ein, welches in ausgezeichneter Präzision und ebenso einfühlsam wie ausdrucksstark von der jungen Cellistin Elisabeth Kogan, Jahrgang 2000, interpretiert wurde.

Es entstand Ende der 1870er Jahre und ist von Lalo dem berühmten belgischen Cellisten Adolphe Fischer gewidmet worden, der auch die Uraufführung spielte. Lang anhaltender Beifall dankte der Solistin, die bereits Preisträgerin verschiedener nationaler und internationaler Wettbewerbe ist. Die folgende Symphonie Nr. 1 von Weingartner trifft gleichfalls den nordischen Ton. Alle vier Sätze zeichnen sich durch sehr erfindungsreichen Melodienreichtum aus.

Das Orchester folgte der romantischen Linie des Konzertes durch sensible Führung von Matthias Salge. Er führte Solistin und Orchester zu einer gemeinsamen ausdrucksstarken Musizierweise. Die Zuhörer bedankten sich für den musikalisch beeindruckenden Abend der Potsdamer Orchesterwoche mit langem Beifall. Die so geforderte Zugabe ging schließlich allen sofort ins Ohr: Die bekannte Barkarole von Jacques Offenbach.

Dirigent Matthias Salge studierte Kirchen- und Schulmusik an der Hochschule für Musik und Theater Hannover sowie Germanistik und Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sei 2012 ist er musikalischer Leiter der Potsdamer Orchesterwoche. Er versteht es, mit pädagogischem Geschick die Musiker bis an ihre Leistungsgrenzen zu führen und so einen Klangkörper hoher musikalischer Qualität zu formen.