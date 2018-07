Sie wollen nicht nur ein Hallenbad

Silvia Passow

Falkensee Am 13. Juli sammelten sich die Befürworter eines Hallenbades für Falkensee erneut, diesmal dabei: der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Moderatorin Ismahan Alboga wollte die Kommunalpolitiker und Demonstranten ins Gespräch bringen. Es blieb beim Versuch. Die Stimmung war aufgeheizt, Gespräche, Antworten, wie Fragen gingen in Zwischenrufen und Pfiffen unter. Vertreter/innen der Parteien, welche gegen ein Hallenbad gestimmt haben, versuchten ihre Argumente deutlich zu machen. Buh- und Zwischenrufe ließen kaum Raum für eine wirkliche Diskussion. Denn tatsächlich geht es hier inzwischen nicht mehr ausschließlich um ein Hallenbad.

Hitzige Stimmung, Abkühlung zunächst nicht in Sicht

Nun hatten Barbara Richstein (CDU und Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung (SVV)), Torsten Bathmann (FDP), Günter Chodzinski (Bündnis 90/ Die Grünen und Mitglied der SVV) und Rainer van Raemdonck (AFD und Vorsitzender seiner Partei in der SVV) nicht wirklich viel Neues zu berichten. Richstein hielt noch einmal fest: „Wir wollen ein Hallenbad, aber nicht um jeden Preis.“ Sie plädierte dafür, sich die nächsten Zahlen, die mit der folgenden Leistungsstufe drei der Planer vorgelegt werden, noch einmal genau anzusehen. Die Kosten für den Bau des Hallenbades, sowie die folgenden Betriebskosten liegen auch den Grünen weiterhin schwer im Magen. Belastbare Zahlen fordern beide Parteien. Für die FDP, so Bathmann, stehe der Bau eines Hallenbades weit hinten auf der Prioritätenliste für Falkensee. Kitas, Horte und Schulen, davon würde aus Sicht der Liberalen die Stadt eher profitieren. Für van Raemdonck geht es nicht um das Bad an sich. Für die AFD geht es um die Kegelbahn, die sollte aus ihrer Sicht aus der Planung entfallen. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) hielt weiter dagegen. „Falkensee hat ein Hallenbad verdient. Wir haben Kitas, Sportstätten und Schulen gebaut, jetzt ist es an der Zeit für das Hallenbad.“ Müller befürchtete, mit jeder Verzögerung werde das Hallenbad teurer.

Nebenschauplatz

Einwohnerbefragung

Zum immer größeren Nebenschauplatz wird die Einwohnerbefragung und deren Ergebnis. Der Vorwurf der Demonstranten wurde laut formuliert. „Man hat uns hier veräppelt.“ Und: „78 Prozent der Falkenseer sind für das Hallenbad“, wurde immer wieder gerufen. Was so nicht ganz stimmt. Es mag nach Zahlenklauberei klingen, doch es waren 78 Prozent der Teilnehmer der Einwohnerbefragung, an der sich immerhin beinahe 60 Prozent der Falkenseer beteiligten, die sich für ein Hallenbad aussprachen. Alle anderen waren dagegen bzw. wollten, konnten oder mochten sich nicht dazu äußern.

Dazu kam der Einwand der Kommunalaufsicht zur Befragung. Schaut man in den sozialen Netzwerken, wird auch klar, einige Falkenseer stimmten nicht mehr ab, weil sie glaubten, die Befragung sei gestoppt worden. Es ist etwa die Hälfte der Falkenseer, die sich dieses Hallenbad mit ihrem Kreuz in der Befragung wünschten. Und die fragten, was der Sinn einer solchen Einwohnerbefragung sei, wenn die Stadtverordneten dann anders entscheiden? Politischer Machtkampf vermuteten die einen, Wahlkampf sagten die anderen.

Kaum Hallenbadgegner

auf der Demo

Moderatorin Alboga musste schon eine Weile suchen, bis sich aus der Gruppe der Demonstranten eine Gegenstimme meldet. Der junge Mann kam aus Schönwalde hatte nicht mit abstimmen können, doch wenn es ihm möglich gewesen wäre, so sagte er, hätte er dagegen gestimmt. Warum, will Alboga wissen? Die Kosten, kam es zurück.

Nach der Sommerpause wird es weitergehen mit dem Hallenbad. Vielen Demonstranten erschien dies zu lang. „Wir warten doch schon seit zehn Jahren. Sollen wir noch mal zehn Jahre warten?“ Da halfen Richsteins Zusicherungen, dass es keine weiteren zehn Jahre bis zu einer erneuten Entscheidung dauern werde, nichts.

Die Fronten blieben verhärtet. Obwohl sich Moderatorin Alboga ins Zeug warf, gab es keine Zugeständnisse, von keiner der Seiten. Die Initiatorin der Demos für ein Hallenbad will weiter dranbleiben. Zu Beginn der Demo sagte sie: „Ich glaube, es geht voran, ich habe viele gute, nette Gespräche geführt.“ Ihren Protest beenden will sie erst, wenn sie das erste Mal ins Becken des Hallenbades gesprungen ist.

Nach über einer Stunde löste sich die Versammlung langsam auf, der RBB räumte ein, und die meisten der etwa 100 Demonstranten gehen. Einige blieben und suchten das Gespräch mit den Politikern. Standen ganz in Ruhe, im Schatten der Bäume und redeten, argumentierten. Hallenbad ja oder nein - im September geht es, mit neuen Zahlen, in die nächste Runde.