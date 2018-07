Radlader-Diebstahl endete auf Bahnschienen

Judith Melzer-Voigt

Alt Ruppin (MOZ) Diese Diebestour fand ein jähes Ende: Unbekannte wollten am vergangenen Wochenende einen Radlader von einem Betriebsgelände in Alt Ruppin stehlen. Doch die Täter kamen nicht weit.

Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs scheinen die Diebe irgendwann zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen auf das Areal an der Wulkower Chaussee eingebrochen zu sein. Sie hätten den Radlader gestartet und seien damit übers Gelände gefahren, erklärte Röhrs am Montagmorgen. „Aber dann haben sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.“ Der Radlader landete mit der Schaufel voran auf den Schienen einer Sonderstrecke, die direkt hinter dem Betrieb verlaufen.

Der Inhaber der Firma habe den versuchten Diebstahl am Sonntagmorgen bemerkt und den Radlader per Lkw von den Schienen geholt. Anschließend sei die Polizei informiert worden, so Dörte Röhrs. Als die Beamten ankamen, war alles schon beräumt. Daher gestaltet es sich schwierig, Hinweise auf die Täter zu sichern, sagte die Polizeisprecherin. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sei vor Ort gewesen. Er habe leichte Beschädigungen an den Schienen festgestellt. Der Sachschaden beträgt rund 1 000 Euro. (jvo)