Seil der Zugbrücke gerissen

Larissa Benz

Neubrück (MOZ) Die Zugbrücke in Neubrück ist seit Samstag für Autos und Lkws gesperrt, nachdem ein Zugseil riss. Größere Boote können die Schleuse am Speisekanal nicht passieren. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.

Nichts geht mehr: Ein Absperrband verwehrt Autos und Lkws die Fahrt über die Zugbrücke in Neubrück. Seit Samstag können sie die Brücke nicht mehr nutzen, da dort am Nachmittag ein Zugseil gerissen war. Gemeindewehrführer Frank Nagel war am Samstag vor Ort, um die Brücke abzusperren: „Die Brücke ist aus zwei Metern Höhe mit voller Wucht nach unten geprallt“, erzählt er. Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen, weil beim Heben der mechanischen Überführung keine Boote unter der Brücke durchfahren dürfen. Nagel kann sich nicht erklären, wie das Zugseil reißen konnte, schließlich werde die Brücke regelmäßig gewartet.

Eigentümer der Brücke ist der Landkreis. Die Kreisverwaltung teilte am Montag mit, dass ein Ingenieurbüro mit der Überprüfung der Brücke beauftragt wurde. Erkenntnisse zur Schadensursache liegen demnach noch nicht vor. Auch wie lange der Überweg noch gesperrt ist, konnte die Verwaltung am Montag noch nicht sagen.

Da nicht klar ist, ob die Brücke beim Aufprall beschädigt wurde, dürfen Autos und Lkws momentan die Brücke nicht überqueren. „Für manche Leute bedeutet das Umwege von 20 Kilometern“, sagt Nagel. Denn wer von der jeweils anderen Kanalseite etwa nach Beeskow oder Müllrose möchte, muss einen großen Schlenker fahren. Fahrradfahrer und Fußgänger werden toleriert, sie nutzen einen kleinen Überweg.

Angela Wendt steht mit ihrem Fahrrad an der Brücke und schaut sich die Situation vor Ort an. Sie war am Samstag als Mitglied der Feuerwehr auch dabei, um die Brücke zu sperren. „Ich bin froh, dass ich momentan Urlaub habe.“ Ansonsten wäre sie direkt von der Sperrung getroffen: Sie arbeitet in Markendorf und müsste einen großen Umweg in Kauf nehmen.

Auch Postzusteller im Ort sind betroffen: Eine Paketzustellerin steigt aus, und schüttelt den Kopf: „Meine Pakete sind zu schwer, um die zu schleppen“. Ein anderer Zusteller geht zu Fuß über die Brücke und lässt sein Auto stehen. Kreativität ist momentan auch von den gestrandeten Bootspassagieren gefragt. Denn auch die Schleuse ist für größere Boote gesperrt. Nur Paddler kommen durch.

Wanderbootsfahrer Helmut Schiller ist mit seinem Enkelsohn auf dem Rückweg vom Schwielochsee nach Berlin. Seit Samstag sitzen die beiden in Neubrück fest. Momentan sei er noch relativ entspannt: „Noch haben wir Essen“, sagt Schiller. Er erkundigt sich aber vorsichtshalber bei Schleusenwärter Martin Erdmann nach dem nächsten Supermarkt: „Neun Kilometer müsst ihr rechnen“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Viele Leute fragen Erdmann, wann sie wieder mit dem Auto über die Brücke kommen. Doch er kann ihnen keine offizielle Auskunft geben.

Gemeindewehrführer Nagel kann verstehen, dass manche Autofahrer genervt sind. Damit diejenigen, die etwa von Beeskow aus nach Neubrück fahren wollen, früh über die Sperrung informiert werden, hat er auf Höhe der Abzweigung nach Görzig ein Schild mit einem entsprechenden Hinweis angebracht. „Sonntags ist es unmöglich, offizielle Straßenschilder zu bekommen“, sagt Nagel.

Bemalt hat er es zusammen mit der stellvertretenden Bürgermeisterin von Rietz-Neuendorf, Bettina Züge – und sogar mit Landrat Rolf Lindemann, der die Havarie damit kurzerhand zur Chefsache gemacht hat.