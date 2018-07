dpa

Berlin (dpa) Die frühere baden-württembergische Integrationsministerin Bilkay Kadem, die bis zu ihrer Eheschließung im Februar Bilkay Öney hieß, übernimmt einen neuen Posten in Berlin. Die SPD-Politikerin leitet in der rot-rot-grün regierten Hauptstadt künftig den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung. Der Senat wolle die Personalie bei seiner Sitzung an diesem Dienstag beschließen, teilte Senatssprecherin Claudia Sünder am Montag mit. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Die 48-jährige Kadem hat türkische Wurzeln und wuchs in Berlin auf. Von 2011 bis 2016 amtierte sie in Baden-Württemberg als Integrationsministerin im grün-roten Kabinett von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der inzwischen mit der CDU regiert. Vorher saß Kadem von 2006 bis 2011 im Berliner Abgeordnetenhaus. In das Landesparlament war sie als Mitglied der Grünen gewählt worden, wechselte jedoch 2009 in die SPD.