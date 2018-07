Von jungen Leuten für junge Leute

Simone Weber

Rathenow Das Jugendfestival „Laut & Bunt“ ging am Samstag zum zehnten Mal über die Bühne. Laut und bunt war es im Optikpark bis tief in die Nacht.

Acht Bands bildeten das Line-up. Zum Auftakt, um 16.30 Uhr, spielte „Rabajah“. Die Reggae-Band aus Berlin gab in Rathenow ihr vorletztes Konzert, bevor sie sich nach vier Jahren aus beruflichen Gründen auflöst. Am 13. September gibt„Rabajah“ sein Abschiedskonzert im Berliner Badehaus. .

„C for Caroline“ aus Hannover traten 2008 bereits bei „Rock am Ring“ auf. Damals noch in anderer Besetzung. „Das Motto des Festivals – für Weltoffenheit und Toleranz – ist uns wichtig. Es ist cool, dass hier so ein Festival für junge Leute von so vielen jungen Leuten ehrenamtlich organisiert wird“, sagte Drummer Jan.

„Schlaraffenlandung“ aus Balingen bei Stuttgart kam mit Deutsch-HipHop nach Rathenow. Mit der Textzeile „Stinkefinger für Nazis“ machten sie ihre Haltung deutlich. Zur Zeit arbeiten „SLG“ an einem Album. Zum „Laut & Bunt“ traten nur Sänger Jannik und Drummer Moritz, ohne ihre erkrankten Gitarristen Aurel auf. Mit dem Auftritt von „Dead Phoenix“ wurde es dann wieder deutlich lauter. Die Berliner Metal-Core-Band hat bereits eine EP veröffentlicht. Und viele Fans rockten auch hier vor der Bühne mit. Mit „DiscoCtrl“ folgte der Auftritt eines Berliner HipHopers. „Riot in the Attic“ beendeten das achtstündige Festival um Mitternacht. Das Kölner Trio spielte Rockmusik mit langen Instrumental-Parts im Stile der Hardrockbands der 60/70er Jahre.

Henry Lange und Chantal Arnstedt schlugen sich auf der Bühne wacker als neue Moderatoren. Chantal unterstützte mit ihrer spontanen Tanzeinlage den Auftritt von „C for Caroline“ sowie „Les Serious“ als Backgroundsängerin. Die Rathenower Band sorgte unter dem Programmpunkt „Spontan laut“ für einen Überraschungsauftritt. „Les Serious“, bis auf Gitarrist Kilian Friedrich, sind allesamt Mitglieder des Organisations-Teams. Da die Metal-Core-Band „Snow White Alice D“ aus Baiersbronn in Baden-Württemberg und der österreichische HipHoper „Rin99er“ ihre Festivalteilnahme kurzfristig absagten, entschieden sich „Les Seroius“, ein Jahr nach ihrer Auflösung für ein spontanes einmaliges Revival. Nach nur einer Probe am Vortag spielte die Band drei Titel, und Kilian gab noch eine Solozugabe.

Zum diesjährigen „Laut & Bunt“ kamen weniger Zuschauer als in den letzten Jahren. Aber rund 750 waren es dann doch insgesamt. Nach dem Bühnenprogramm im Optikpark startete in der Musikbrauerei wieder eine Aftershowparty.

Für Abkühlung bei hochsommerlichen Temperaturen sorgten zwei aufgestellte Planschbecken. An einer langen Graffiti-Wand konnten sich alle Festivalbesucher verewigen. Die Kreissportjugend hatte einen Basketballkorb aufgebaut. Der Infostand der Grünen Jugend, als einer von fünf Ständen von Parteinachwuchsorganisationen, sorgte wohl für einen der kuriosesten Moment in der „Laut & Bunt“-Geschichte. Da ihre Popcornmaschine Probleme mit der Stromversorgung hatte, wurde über Mikrofon auf der Bühne um eine Leih-Mikrowelle unter den Festivalbesuchern gebeten. Und der Aufruf hatte Erfolg. Auch ein Beratungsteam der Opferperspektive informierte, aus aktuellem Anlass gestiegener Übergriffe in Rathenow in den letzten Monaten, über ihre Hilfe für Opfer rechtsextremer Gewalt. Auf dem Mühlenhof warb auch das „Frierock-Kollektiv“ für ihr diesjähriges Musikfestival. Während „Laut & Bunt“ zum zehnten Mal stattfand, lädt das „Frierock Festival“, mit mehr als einem Dutzend Bands, auf der Freilichtbühne Friesack am 10./11. August schon zum 20. Mal ein. Mehr dazu auf www.frierock-festival.de.