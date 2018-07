Jean-Pierre Dellerue kehrt zurück zum TuS

Stefan Zwahr

Sachsenhausen ([]) Im Elgora-Stadion war am Montagabend Fotosession. Spieler und Funktionäre des Fußball-Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen stellten sich für das offizielle Mannschaftsfoto auf. Mit dabei war ein weiterer Neuzugang: Jean-Pierre Dellerue.

Der 25-Jährige ist beim Vizemeister kein Unbekannter, spielte von 2014 an drei Jahre für den TuS und erzielte sechs Tore in 66 Spielen. Vor einem Jahr schloss sich der Mittelfeldspieler dem Ligakontrahenten FSV Bernau an. „Der Kontakt ist nie abgerissen“, betont Stephan Lange, der sich intensiv in die Kaderplanung einbringt. Er freue sich, dass für Dellerue das Abenteuer TuS nun in die nächste Runde geht. „Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist.“

Ausgestattet mit der Rückennummer 23, soll der ehemalige Spieler von Empor Berlin und dem BFC Dynamo II für mehr Flexibilität im Kader sorgen. „Wir haben immer gesagt, dass wir auf der Suche nach einem Außenspieler sind, der auch die Fähigkeit mitbringt, im Zentrum spielen zu können“, sagt Trainer Oliver Richter. Dieser hat schon im Hinterkopf, dass Florian Schulte in der Rückrunde aufgrund eines Auslandssemesters nicht zur Verfügung steht. „Jean ist ein feiner Junge mit einer guten fußballerischen Qualität. Außerdem fanden wir die Idee des anderen Vereins der Stadt charmant, dass man verlorene Söhne zurück holen kann.“ (sz)