Zahl der Unfälle drastisch gestiegen

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Zahl der Unfälle ist in Hennigsdorf im vorigen Jahr drastisch gestiegen. Sie erhöhte sich gegenüber 2016 von 657 auf 727 und damit um mehr als zehn Prozent. Im selben Zeitraum hat der Überwachungsdruck bezüglich Geschwindigkeitskontrollen zugenommen. Das geht aus der städtischen Statistik zur Geschwindigkeitsüberwachung hervor.

2017 gerieten in die Fallen der stationären und mobilen Blitzer 33 863 Verkehrsteilnehmer, das sind rund sieben Prozent mehr als 2016. Zurückzuführen ist das vor allem darauf, dass das Personal für die mobile Kontrolle auf drei Mitarbeiter aufgestockt wurde. Die Folge: Statt im Jahr zuvor 16 504 wurden nun 21 026 Temposünder festgestellt, also rund 30 Prozent mehr. Zurückgegangen sind die Geschwindigkeitsverstöße, die an den beiden stationären Messgeräten konstatiert wurden: Sie sanken um gut 2 000 auf 12 837. Das dürfte nicht nur damit zu tun haben, dass die Blitzer in Nieder Neuendorf mittlerweile sehr bekannt sind. Im Rathaus vermutet man zudem, dass sich in dem Ortsteil die Baustellen geschwindkeitsdämpfend ausgewirkt haben.

Der Großteil der Verstöße bewegt sich im unteren Bereich. Gut 70 Prozent der erwischten Verkehrssünder waren nur bis zu zehn Kilometer pro Stunde zu schnell. Verschwindend gering ist die Zahl der extrem rücksichtslosen Raser. 114 Autofahrer wurden mit mindestens 30 Stundenkilometern über der erlaubten Geschwindigkeit geblitzt.

Ein Großteil der Einsätze – in vielen Monaten sind es mindestens 50 Prozent – zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung finden vor Schulen, Kitas und in Tempo-30-Zonen statt. Die Blitzer erfassen übrigens nur die Autofahrer, die mindestens neun Stundenkilometer über der erlaubten Geschwindigkeit gefahren sind. Davon werden nochmals drei Kilometer pro Stunde als Toleranzwert abgezogen.

Hennigsdorfs zuständiger Fachdienstleiter Volker Riemann geht davon aus, dass die geringe Zahl von Unfällen, die durch zu hohe Geschwindigkeit verursacht wurden – 2017 waren es nur zehn – ein Erfolg der Kontrollen sind.

Erheblich zugenommen haben Unfälle wegen zu geringen Sicherheitsabstands (106 Fälle) und mit Wildtieren (35). Bei 124 Unfällen waren Senioren die Verursacher. Dabei starb ein Mensch, 25 wurden verletzt, bezogen auf alle Unfälle waren es 101.

Pro Einwohner nimmt Hennigsdorf wesentlich mehr Geld durch Geschwindigkeitskontrollen ein als Berlin. Dort wurden laut Berliner Zeitung 2017 gut 13 Millionen Euro kassiert, auf die Bevölkerung heruntergerechnet sind das 3,61 Euro pro Berliner. In Hennigsdorf verteilen sich 656 452 Euro Einnahmen aus den Knöllchen der Verkehrssünder auf 26 823 Einwohner. Das macht pro Kopf 24,47 Euro.