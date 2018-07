Bürgerhaushalt auf dem Prüfstand

Wiebke Wollek

Kremmen Immer mehr Kommunen führen einen Bürgerhaushalt ein, um ihre Einwohner über die Verwendung eines festgesetzten jährlichen Budgets mitbestimmen zulassen. Auch Kremmen zieht seit vergangenem Jahr mit. Das geringe Interesse aus der Bevölkerung stellt die Stadt jedoch vor ein Problem. Das Budget von 50 000 Euro wird so aufgeteilt, dass jedem der sieben Ortsteile ein Sockelbetrag von 5 000 Euro plus zusätzlich zwei Euro pro Einwohner zugesprochen werden. So gab es für den größten Ortsteil Kremmen 2017 11 373 Euro und für das kleine Groß-Ziethen 5 444 Euro. Von diesen vergleichsweise geringen Summen lasse sich, wenn überhaupt, jedoch nur maximal ein größeres Projekt finanzieren, erklärt Bürgermeister Sebastian Busse (CDU). Daher gehen seine Überlegungen in die Richtung, in Zukunft die Einwohner aller Ortsteile gemeinsam über das Budget von 50 000 Euro abstimmen zu lassen. Das hätte den Vorteil, dass auch teurere Vorhaben finanziert werden können. Der Nachteil ist, dass dann möglicherweise ein oder mehrere Ortsteile keine Berücksichtigung finden, weil ihre Vorschläge nicht genügend Stimmen bekommen. Allerdings, so Busse, seien Wünsche nach Hundekotbehältern oder Parkbänken dann auch nicht mehr mögliche Projekte für den Bürgerhaushalt, sondern können jederzeit von den Ortsvorstehern an die Verwaltung herangetragen werden, so wie es auch jetzt schon möglich ist. Außerdem könnten von größeren Projekten, wie zum Beispiel Veranstaltungen, die Einwohner aller Ortsteile profitieren, erklärt Busse weiter. Als Beispiel nennt er das Neptunfest am 29. Juli, mit der eine alte Tradition wiederbelebt wird. Dieses wird durch den Bürgerhaushalt 2018 bezuschusst. Erst Ende Mai haben die Einwohner des Ortsteils Kremmen diesem Projekt die meisten Stimmen gegeben.

Eine solche Abstimmung hat es jedoch nicht in allen Ortsteilen gegeben, sondern neben Kremmen lediglich in Beetz und Sommerfeld, wo die Beteiligung aber sehr gering war. In Sommerfeld erschienen 29 Einwohner zur Abstimmung, in Beetz waren es nur elf. In den übrigen Ortsteilen gab es entweder gar keine oder nur sehr wenige Vorschläge, über die hätte abgestimmt werden können. Deshalb haben die Ortsbeiräte von Hohenbruch, Groß-Ziethen, Staffelde und Flatow in ihren öffentlichen Sitzungen Vorschläge zusammengetragen und an die Verwaltung weitergereicht. Diese werden zur Zeit geprüft, einige sind schon kurzfristig umgesetzt worden, wie ein Handlauf sowie zwei erhöhte Toiletten im Bürgerhaus Alte Schule in Groß-Ziethen.

Eine zentrale Abstimmungsveranstaltung über das Gesamtbudget könne nur dann realisiert werden, wenn das Interesse am Bürgerhaushalt steigt, sprich, dass die Einwohner mehr Vorschläge einreichen und auch darüber abstimmen wollen, stellt Busse klar. Um das Interesse der Menschen zu wecken, will die Stadt künftig stärker werben, zum Beispiel mit Flyern. Nach der Sommerpause soll die Satzung grundlegend überarbeitet werden. „Die Fraktionen können sich zu diesem Thema schon einmal Gedanken machen“, sagt Busse. Da größere Projekte auch eine längere Planungszeit – teils verbunden mit besonderen Genehmigungen – benötigen, denkt Busse darüber nach, nicht erst in dem Jahr über die Vorschläge abstimmen zu lassen, in dem sie umgesetzt werden sollen, sondern ein Jahr zuvor. Das würde bedeuten, dass es 2019 kein Budget gibt, sondern erst wieder 2020. Kommendes Jahr könnten dann Ideen gekürt werden, die 2020 umgesetzt werden sollen.(wol)