Ganz in Weiß auf dem Friedensplatz

Stephanie Fedders

Menz Geschützt unter Bäumen, aber dennoch gut sichtbar waren die Teilnehmer des vierten Picknicks in Weiß in Menz. Am Sonnabend hatten sich knapp 30 Personen auf Einladung des Dorfvereins versammelt und ihre mitgebrachten Tische und Stühle auf dem Friedensplatz aufgebaut. Sie ließen es sich bei Kaffee, Kuchen oder herzhaft belegten Schnittchen gut gehen.

Gäste waren mehr als willkommen. Wer das Hinweisschild an der Lindenstraße erblickte und sich der Gesellschaft näherte, stieß auf großzügige Gastgeber, die gerne ihre Leckereien teilten und sogar auf nicht in weiß gekleidete Besucher vorbereitet waren. Ein kleiner Garderobenständer hielt helle Kleidung bereit. Xena Lubitz nutzte das Picknick als willkommene Kulisse für einen besonderen Anlass: Sie feierte ihren 21. Geburtstag – ganz in weiß.

Als Ursprung der Veranstaltung wird der Sommer 1988 genannt, als ein gewisser Francois Pasquier seine überfüllte private Gartenparty spontan in den nahegelegenen Bois de Boulogne verlegt haben soll. In der Folge verabredete man sich jeden Juni zum gemeinsamen, polizeilich nicht angemeldeten Picknick an einem öffentlichen, bis zuletzt geheim gehaltenen Ort. Verpflichtend für alle Teilnehmer ist vollständig weiße Kleidung von Kopf bis Fuß. Selbst mitgebrachte Tische und Stühle werden dort zu langen Tafeln zusammengestellt.

In jüngster Zeit ist es zur Verbreitung der Idee auch im deutschen Sprachraum gekommen. In Hannover beispielsweise gibt es an wechselnden Orten das Diner seit 2008. Im Jahr 2010 fand das erste Diner en Blanc in Berlin mit etwa 400 Teilnehmern statt. Organisierte Veranstaltungen, für die etwa Straßen zu sperren sind, widersprechen allerdings der Grundidee der Veranstaltung.

2015 Jahr fand die Veranstaltung anlässlich der 725-Jahrfeier von Menz erstmalig in dem Stechliner Ortsteil statt und damit noch vor Oranienburg, wo es ein Picknick in Weiß erst vor zwei Jahren anlässlich der 800-Jahrfeier gab.(fes/mhe)