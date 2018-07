Fahrsportler pilgern auf den Ilseberg

Wolfgang Gumprich

Gransee ( ) Schon mit zwölf Jahren wusste Olaf Peter, was er nach der Schule machen wollte: Hufschmied. Heute ist er einer der ganz seltenen Hufbeschlaglehrmeister und Besitzer zahlreicher Kutschen. Und zusammen mit dem Märkischen Reiterhof in Velten organisiert er das Granseer Fahrsportfestival am vergangenen Wochenende zum bereits dritten Mal.

Das riesige Gelände auf dem Ilseberg liegt idyllisch, Bäume bieten Schutz vor der Sommerhitze. Ermittelt wurden die Kreismeister Oberhavel, und die Landesmeister bei den U25 Pony-Einspännern sowie U25 Großpferde-Einspännern. „Wir haben insgesamt 343 Teilnehmer“, sagt Peter, seiner Stimme ist eine gewisse Zufriedenheit zu entnehmen. Und sie kommen nicht nur aus Brandenburg, die Kennzeichen der Pferdetransporter zeigen, dass es in den angrenzenden Bundesländern ebenfalls sehr viele Liebhaber des Fahrsports gibt.

Bilderstrecke 3. Gransee Fahrsportfestival Bilderstrecke öffnen

Besonders stark ist Mecklenburg-Vorpommern vertreten, so wie Udo Haugk aus Jarmen bei Greifswald. Der Pony-Züchter hat seinen Betrieb vor acht Jahren übernommen. „Ein Zweispänner ist leichter zu führen, als ein Einspänner“, erklärt er. „Zwei Pferde stützen sich untereinander, ein einzelnes hingegen lässt sich schneller ablenken oder erschrickt sich“. Da genüge ein schwarzer Müllsack, der im Wind flattere, oder auch Lautsprecheransagen. Eine ganz besondere Anforderung für Pferde seien digitale Anzeigetafeln, wie sie auch auf dem Ilseberg eingesetzt werden.

Und er klärt den Journalisten auf: „Nein, die Beifahrer hinten auf den Kutschen sind kein Gewicht, sie sind die Gehilfen des Lenkers; denn der darf den Kutschbock nicht verlassen.“ So kümmert sich der Gehilfe zum Beispiel bei Unfällen um das Pferd, hält es fest. Logisch, dass bei Zwei- oder Vierspännern zwei Gehilfen auf der Kutsche sitzen. Den Kurs für die Prüfungen bezeichnet Haugk als „anspruchsvoll“. Beim Fahren um 16 Hindernisse galt es am Sonnabend, möglichst fehlerfrei den Parcours zu bewältigen. „Schwierig wird es, wenn ein Hindernis nach einer Kurve fast im rechten Winkel steht“, erklärt Haugk. Die Tennisbälle auf den Kegeln der Hindernisse müssen oben bleiben, sonst heißt es drei Fehlerpunkte.

Doreen Wilhelms vom RFV Salzwedel schaffte es als einzige mit null Fehlern, ihre Kutsche mit dem Pferd „Nice to Nice“ ins Ziel zu bringen. Am Samstagabend bewegten sich dann rund 30 Kutschen, darunter auch die große, 14 Personen fassende Petersche Postkutsche zum Kirchplatz in Gransee. Dort wurden sie von Pfarrer i. R. Gerhard Gabriel zu einer Andacht erwartet. In seiner Rede verglich er den Einzug der Kutschen mit Jesu Einzug in Jerusalem, allerdings sei jener auf einem Esel gekommen, die Bevölkerung hätte ihm als „roten Teppich“ ihre Kleider auf den Weg gelegt. „Signifikant“ sei es, dass bei seinem Einzug in Jerusalem der Prophet Mohammed auf einem edlen Araber mit gezogenem Krummschwert geritten sei. Als symbolisches Friedenszeichen überreichte der Pfarrer allen Kutschfahrern einen Palmzweig zusammen mit einer Weizenähre – die stehe für die Verbundenheit mit der Landwirtschaft und der stetigen Hoffnung „es kommt eine neue Ernte“.

Mehr Bilder zum Thema auf www.moz.de