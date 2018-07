In Kappe musikalisch an Dieter Rumstig erinnert

Wolfgang Gumprich

Kappe Im Alter von fast 90 Jahren verstarb im September 2017 der Musiker Dieter Rumstig in seinem Haus in Kappe. Aus diesem Anlass gestalteten ehemalige Schüler und Weggefährten am Sonnabend ein Gedenkkonzert.

Viele Besucher waren gekommen, um in Texten und Musikbeispielen des Gitarristen zu gedenken. Seine Schülerin Margit Roßberg führte durch das sehr ausführliche Programm. „Sein Lachen“ zog sich als roter Faden durch den Nachmittag, Rumstigs Sohn Peter erinnerte daran und auch, wie er das Privileg des Jüngsten von fünf Kindern genoss, mit seinem Vater nach Ostberlin ins Rundfunkstudio zu fahren. Noch heute schwärmte er von der Größe der Räume, der kreativen Atmosphäre im Studio. Zusammen mit seiner Frau und einem Neffen trug er – an der Gitarre – David Bowies Song „Heroes“ vor. An sein Wirken als Musikdramaturg erinnerte Manuel Neuendorf. Es sei eine „aufregende Zeit“ gewesen, die 1990 mit der Schließung des Palastes ein Ende gefunden habe. Neuendorf beklagte, dass das Tonarchiv „verhökert“ und später komplett vernichtet worden sei. Im frisch erbauten Palast der Republik begründetet Rumstig 1976 die Internationalen Tage der Gitarre, ein Festival, das von 1982 bis 1990 jährlich zwei Mal stattfand. Mit der Intendantin des Theaters im Palast, Vera Oelschlegel, gründete er das ensemble66, das sich mit Interpretationen von Brecht-Gedichten international einen sehr guten Namen machte.

Roßberg las aus einem Kondolenzbrief vor, den Vera Oelschlegel an Rumstigs Witwe Barbara Richter-Rumstig gerichtet hatte. „Wie eine zweite Geburt“ sei seine Begegnung mit Barbara Richter gewesen. Sie war zunächst seine Schülerin, später wurde sie seine (zweite) Frau.

Zusammen, so heißt es in dem Brief dann weiter, seien sie in 37 Ländern aufgetreten. Hunderten Kindern haben sie das Gitarre- und Flötespielen beigebracht, vier seiner Schüler ehrten ihren Lehrmeister mit musikalischen Beiträgen: Karin Leo, Walter Thomas Heyn, Thomas Blumenthal und Uwe Kropinski.