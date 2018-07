Kneipp-Pfad kommt gut an

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Der Kneipp-Pfad an der Kurfürstenquelle kommt an – bei Einheimischen und Patienten der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde. Ein- bis zweimal am Tag watet zum Beispiel Birgitt Gallois durch den zirka 30 Meter langen Pfad. „Das tut gut. Vor allem die Steine“, meint die 56-Jährige, die seit drei Wochen in Brandenburgs ältester Kurstadt weilt. Wie sie am Montag gegenüber MOZ sagt, leidet sie an Rheuma und hat Probleme mit der Halswirbelsäule. „Ich bin das erste Mal hier. Als ich den Ort erfahren habe, dachte ich, die schicken mich ans andere Ende der Welt“, lacht Birgitt Gallois. Acht Stunden sei sie gefahren. Ihr Heimatort Brüggen liegt an der holländischen Grenze. Aber der Weg habe sich gelohnt. „Ich finde es super hier. Die Menschen sind sehr nett. Auch die Ärzte und sie nehmen sich Zeit für jeden“, lobt sie. Man fühle sich trotz der Anwendungen nie gestresst.

Solche Worte hört Kristin Schröder-Kolew gern. „Ich freue mich sehr, dass der Kneipp-Pfad so gut angenommen wird“, so die Verwaltungsleiterin der Fachklinik. Allerdings bittet sie Besucher darum, sich entsprechend zu verhalten. Schließlich handele es sich um ein Klinikgelände. Die Patienten brauchten die Ruhe, um zu genesen.

Immer häufiger müsse sie Fahrradfahrer darauf hinweisen, dass auf dem Gelände Fahrverbot herrscht. Ein Schild weist darauf hin. Ein weiteres Problem, das die Verwaltungschefin anspricht, ist die Parksituation vor der Klinik. „Wir haben die Parktaschen vor mehr als einem Jahr angepasst. Trotzdem wird immer noch parallel zu den Parktaschen geparkt“, so Kristin Schröder-Kolew und bittet um Verständnis. Der Weg müsse zudem für Rettungs- und Versorgungsfahrzeuge frei bleiben.(hei)