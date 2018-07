Die Ratlosigkeit des amerikanischen Herrschers

Berlin (MOZ) Wie immer beim gelernten Selbstdarsteller Donald Trump stand die Show im Zentrum. Was er wirklich im Gespräch mit seinem russischen Counterpart Wladimir Putin erreicht hat, interessiert den US-Präsidenten nicht. Wirklich wichtig scheint ihm nur der Effekt des Augenblicks. Seine Äußerungen sind nichts wert, können nichts wert sein, weil er die eigenen Aussagen nach Belieben dementiert, widerruft oder leugnet. Die Welt schaut diesem ebenso durchsichtigen wie peinlichen Spiel fassungslos zu und fragt sich: Wie konnte es soweit kommen?

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien die amerikanische Machtfülle grenzenlos. Die USA gingen als Sieger aus dem Kalten Krieg hervor. Die wirtschaftliche, kulturelle und militärische Macht der Vereinigten Staaten stellte jede andere Nation weit in den Schatten. Das bipolare Herrschaftssystem des Planeten hatte sich in ein unipolares verwandelt. Die Möglichkeiten der USA schienen unbegrenzt. Doch konnten die Vereinigten Staaten diesen unipolaren Moment nicht nutzen. Das Land war erschöpft nach dem Wettlauf mit dem kommunistischen Gegner in Moskau, seine politische Führung hatte kein Konzept für eine dauerhafte Sicherung der einzigartigen Macht.

In der Amtszeit Trumps zeigt sich die Ratlosigkeit des einstigen Hegemons in brutaler Deutlichkeit. Mit ihm ist sie zum System der amerikanischen Politik geworden. Zwar will Trump Amerika bekanntlich wieder groß machen. Doch groß definiert sich in seinen Augen ausschließlich über die Wirtschaft. Was nicht in Scheinen und Münzen aufzuwiegen ist, verachtet dieser Präsident – internationale Verträge, multilaterale Bündnisse und gute Beziehungen zu den engsten Verbündeten. Nur so lässt sich erklären, dass er Kanada zum Sicherheitsrisiko abstempelt, die Nato in Krisenmodus versetzt, die EU als Gegner darstellt und in einen Handelskrieg hineinstolpert.

Tatsächlich erreicht er mit seinen Vorstößen auch immer wieder das ein oder andere Zugeständnis und manches davon ist nicht unberechtigt. In seiner grenzenlosen Egomanie zertrampelt er dabei jedoch mehr als er herausbekommt. Damit beschleunigt ausgerechnet Trump den Niedergang der USA, obwohl sein erklärtes Ziel doch die Rückkehr zu verlorener Größe ist.