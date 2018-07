Oderphilharmonie bekommt Förderverein

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Odder) (MOZ) Im August soll ein Förderverein für den Bau einer möglichst grenzüberschreitenden Oderphilharmonie in Frankfurt gegründet werden. Damit soll der Vision des Baus eines neuen Konzertsaales eine Struktur gegeben werden. Das kündigte der Leiter der Kleist-Musikschule Christian Seibert nach einem Unterstützer-Treffen am Sonntag an. Als einen prominenten Unterstützer hat die Gruppe, die sich auf die Vereinsgründung vorbereitet, den scheidenden Chefdirigenten des Brandenburgischen Staatsorchesters Howard Griffiths gewonnen. Howard Griffiths zeigte sich begeistert von der Vision der Oderphilharmonie. „Ein neuer moderner Konzertsaal wäre eine wichtige Voraussetzung für die künstlerische Weiterentwicklung des Staatsorchesters“, sagte er.

In den nächsten Monaten wird es darum gehen, prominente Unterstützer aus Politik, Wirtschaft und Kultur zu gewinnen. Dabei sollen auch Erfahrungen beim Bau der Hamburger Elbphilharmonie genutzt werden. „Wir treten in eine Phase, in der wir vor allem Erfahrungen anderer für unsere Pläne sammeln wollen“, betonte Seibert. Dazu würden bereits Gespräche mit namhaften Persönlichkeiten geführt werden. Einer von ihnen ist der ehemalige Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Ole von Beust. Er wird beim nächsten MOZ-Talk im Kleist Forum am 19. September über den Beginn der Vision der Elbphilharmoinie berichten. „Die Stadt Hamburg hat trotz vieler Schwierigkeiten gezeigt, dass aus Visionen umsetzbare Projekte entstehen können. So die großartige Elbphilharmonie“, betont Ulf Leisner, Mitglied des Fördervereins des Staatsorchesters. Die Oderphilharmonie könne natürlich nur eine kleine Schwester der Elbphilharmonie sein, aber eine künstlerisch wertvolle Partnerin in der Landschaft der „Flussphilharmonien“ werden.

In den nächsten Monaten wollen die Frankfurter Initiatoren eine Projektbeschreibung erarbeiten und ein Modell für das Konzerthaus in Auftrag geben. Die Initiatoren wollen dafür einen europäischen Förderverein gründen. Dazu sollen auch Kontakte ins Ausland geknüpft werden.

Leisner verweist darauf, dass die Idee für das Projekt in einer Zeit kommt, da Frankfurts Kassen leer sind. Doch sie knüpft an eine jahrhundertelange Musiktradition in dieser Stadt an. „Es sind nun viele Schritte auf diesem Weg notwendig, um aus der Vision eines Tages Realität werden zu lassen“, betont er.(hk)