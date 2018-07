Beeskow plant Haus für 200 Kinder

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Beeskow hält an der Planung eines neuen Kita/Hort-Baus im Fontane-Viertel für bis zu 200 Kinder fest. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung hatten einzelne Bürger gegen „Massenkinderhaltung“ demonstriert.

Die Aktion des Beeskower Bürgers Christian Wernicke auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung hatte die meisten der Anwesenden überrascht: Er und zwei Mitstreiterinnen protestierten mit einem Schild, das die Aufschrift „Stopp die Massenkinderhaltung“ trug, gegen den Kita-Neubau. In der Versammlung verwahrten sich die Abgeordneten daraufhin gegen die Wortwahl. Sie verwiesen auf das jahrelange, öffentlich begleitete demokratische Verfahren, das im April 2016 mit dem Baubeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung eine wichtige Hürde nahm. Nach Aussage Wernickes haben sich 140 Bürger mit ihrer Unterschrift gegen das Vorhaben positioniert. Die Stadt will ungeachtet dessen an der Planung festhalten. Der Grund für den Neubau der Kita ist der prognostizierte Rückgang der Kinder im Kita-Alter, der eine Kapazitätsanpassung notwendig macht. Was zunächst paradox klingt – neue Kita trotz zurückgehender Kinderzahlen – hat laut Stadtkämmerer Steffen Schulze eine innere Logik, die allerdings kompliziert anmutet. Derzeit hat die Stadt 596 Kita- und Hortplätze an fünf Standorten, für die drei Träger zuständig sind. Bis zum Jahr 2030 werden nur noch 320 Plätze benötigt. Eine von der Stadtverordnetenversammlung eingesetzte Arbeitsgruppe, in der neben Vertretern der Stadtverwaltung die Träger und Leiter der Einrichtungen, Elternvertreter und Stadtverordnete mitwirken, hatte mehrere Varianten erarbeitet. Sie reichen von Aufrechterhaltung aller Kitas bei gleichzeitigem Abbau von Plätzen bis hin zur Schließung von zwei Kitas. Ein dritter Vorschlag fand bei der Abstimmung innerhalb der AG die meiste Zustimmung: Er sieht den Neubau einer Kita für bis zu 200 Kinder vor: 120 Plätze im Kitabereich, 60 bis 80 im Hortbereich. Im Gegenzug soll dann noch eine dritte Kita geschlossen werden. Welche Einrichtungen von den möglichen Schließungen betroffen sind, sei noch nicht entschieden, so der Kämmerer.

Für einen Neubau sprechen laut Schulze mehrere Punkte. Zum einen der bauliche Zustand der bestehenden Kitas, der umfangreiche Sanierungen erforderlich macht. Dies bei laufendem Kitabetrieb zu stemmen, sei eine schwierige Aufgabe. Außerdem entsprechen die alten Kitagebäude nicht mehr den Anforderungen. Barrierefreiheit können die meisten Einrichtungen nicht vorweisen.

Bis zu einem Neubau sind zwei große Hürden zu meistern: Zum eien fehlt bisher eine Förderzusage für das Projekt, das mit bis zu 5 Millionen Euro kalkuliert wird. In Frage kommt eine 75-Prozent-Förderung aus dem Topf „Soziale Stadt“. Außerdem muss noch geklärt werden, welcher Träger das neue Haus bespielen wird. Hierzu sei eine Ausschreibung vorgesehen. Im Moment wird der Bauantrag im Bauordnungsamt der Kreisverwaltung bearbeitet. Schulze hofft, bis Jahresende einen positiven Bescheid zu erhalten.

Die Pläne für den Neubau, der gegenüber der Fontane-Grundschule auf dem Gelände des abgerissenen Altenheims entstehen soll, sind ambitioniert. Sie umfassen nicht nur einen großzügigen dreiflügligen Bau samt gestaltetem Innenhof, sondern auch ein riesiges Außengelände, das bis zur Spree herunter reicht.