Huckelpiste in der Warteschleife

Oberhavel. Der Ärger über die marode Landesstraße 214 treibt die Bürger in der Region seit Jahren um. Jetzt warnt die Bürgerinitiative (BI) „L 214 Fürstenberg und Umgebung" davor, jüngste Absichtserklärungen von Land und Landkreis über Eigentümerwechsel und Sanierung der Huckelpiste könnten im Sande verlaufen. „Es ist konkret noch nichts passiert", erklärt Dr. Jens Wegener, Sprecher der BI.

Nicht das erste Mal wäre es, das solche Projekte wie die Übertragung von Landesstraßen auf die Kreise im Wahlkampf zerredet werden, merkt Wegener an. Immerhin sind 2019 Kommunal- und Landtagswahlen.

Außerdem sei zu vereinbaren, wie die Sanierung der Straßen, hier im Speziellen die L 214, finanziert wird. Bereits im Januar 2018 hatte Landrat Ludger Weskamp (SPD) erklärt, es würden Verhandlungen mit dem Land zur Übernahme von Landesstraßen aufgenommen.

„Zwar haben Land und Kreis öffentlich bekräftigt, dass nun der Herabstufung der Landesstraße 2014 zur Kreisstraße als Grundvoraussetzung für eine Sanierung, welche dann zu 90 Prozent vom Land getragen würde, nichts mehr im Wege steht“, wie es in der jüngsten Erklärung der BI heißt. Doch würden sich die Verhandlungen unerklärlich in die Länge ziehen, lautet die Kritik der BI. Wobei der Vorwurf vor allem auf das Land ziele: Längst habe der Landkreis eine zehnprozentige Eigenbeteiligung vorsorglich für den kommenden Haushalt reserviert. Der erste Bauabschnitt sei benannt und planerisch definiert worden (Marienthal). „Aber vom Land ist bislang nichts gekommen“, betont der BI-Sprecher.

Deshalb stelle sich die Frage nun: „Warum hören wir so lange nichts vom Land? Wir als betroffene Bürger wünschen uns Nägel mit Köpfen und eine zügige Bearbeitung“, so die BI in ihrer Erklärung. Es sei einfach kein Hinderungsgrund mehr zu erkennen, dass die notwendigen Verhandlungen jetzt geführt und von einen „zeitnah unterschriebenen Vertrag gekrönt werden“, so zumindest die Vorstellung der BI-Aktivisten und Jens Wegener.

Weitere Frage, die dringend zu klären sei: „Wer wird Bauträger?“ Eine Konstruktion wäre, dass der Landesbetrieb Straßenwesen (LS) für das Land mit der zehnprozentigen Eigenbeteiligung des Landkreises baut. Oder aber, der Landkreis baut mit 90-prozentiger Beteiligung des Landes. Der Fahrplan könne nur sein: „Zuständigkeiten benennen, Verantwortliche festlegen, Verträge unterschreiben, mit der Planung beginnen“, erläutert der BI-Sprecher.

Aber es gibt auch Erfolge zu berichten. So zum Beispiel was die Dauerbaustelle Marienthal betrifft. „Es ist außerordentlich erfreulich für die Anwohner, dass das Land die Straßendecke der L 214 nach den Tiefbauarbeiten des Trink- und Abwasserverbandes Lindow-Gransee instandsetzen möchte“, so Jens Wegener. Und er fügt hinzu, dass sich alle Akteure auch dank der BI und der Kreis-CDU geeinigt haben, dies sei beispielhaft. „Besonders Uwe Kaatz vom TAV hat seine Verdienste daran, aber auch Micha Fähnrich von der Straßenmeisterei Altlüdersdorf.“ Allerdings mangele es gerade beim Land an der nötigen Kommunikation. Dankenswerter Weise habe Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) zugesagt, aber es gebe noch keine Weichenstellung für die Kollegen vor Ort. „Da drängt aber die Zeit, weil Vereinbarungen mit den Baufirmen jetzt getroffen werden müssten“, betont Jens Wegener.