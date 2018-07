Auch E-Autos haben ihre Haken

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Stic Wirtschaftsförderung für Ostbrandenburg berät mit ihrem Energiebüro Kommunen zur E-Mobilität. Auch die hat Haken und Ösen, weiß Stic-Geschäftsführer Andreas Jonas aus eigener Erfahrung.

Andreas Jonas fährt jetzt einen BMW i3, auf den schwört er: „Von null auf hundert in sechs Sekunden, und das absolut leise!“ Auch die Heizung lasse keine Wünsche offen, wehrt er eine kritische Nachfrage ab. Nein, das sei mal ein gutes E-Auto. Der Geschäftsführer der Stic Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland kennt sich aus mit Elektroautos, er fährt sie seit Jahren. „Wenn man jahrelang Elektroautos fährt, kriegt man auch die Haken mit.“ So zum Beispiel, dass auswärts Tanken immer teurer ist als zu Hause. Das sei wie mit dem Essengehen, sagt der Leiter des Energiebüros Märkisch-Oderland, Mario Hofmann, wenn man sein Essen zu Hause mache, komme man auch billiger als im Restaurant.

Für Andreas Jonas heißt jetzt zu Hause essen, das Ladekabel in die eigene Laternen-Ladestation im Stic zu stecken. Es ist eine Teststation, die vom eigenen Solarstrom gespeist wird und über eine Steckdose verfügt, für die alle E-Autos Adapter bzw. passende Stecker haben. „Das ist schon so eine erste Hürde: Ladestationen mit Kabel sind nicht mit allen E-Auto-Typen kompatibel“, ist die Erfahrung des Stic-Chefs. Eine andere: Speziell Autos mit einem Hybrid-Antrieb müssen im täglichen Betrieb nicht wirtschaftlicher als ein ausgereifter Diesel sein. Er hat dazu den BMW-Vorgänger, einen Mitsubishi-Plug-In-Hybrid, mit einem Benz Diesel im Vergleich getestet. Die 70 Prozent geringerer CO2-Ausstoß waren mit dem kostspieligen Unterwegs-Strom teuer erkauft, und da war die Energiebilanz der Herstellung noch nicht berücksichtigt.

Das Energiebüro im Stic berät die Kommunen in Sachen E-Mobilität. „Es gab und gibt einfach zu viele Schnellschüsse, mitunter wird investiert, ohne alle Folgen zu bedenken“, sagt Andreas Jonas. Und es sei viel zu investieren. So sei die Landschaft zwischen Strausberg und der Oder noch fast völlig frei von Ladestationen für Elektroautos. Wer da klug investiere, könne umweltbewusste Berliner Touristen zum Besuch animieren. „Ich würde zum Beispiel auf dem kleinen Parkplatz gegenüber dem Berliner Torturm von Müncheberg, in dem die Touristinformation mit ihren Ausstellungen sitzt, eine Schnellladestation installieren.“ An der kann man sein E-Auto innerhalb einer Stunde aufladen, und die Reichweite erlaube dann auch eine Fahrt ins Oderbruch. Die Stunde ihrerseits für einen Bummel durch Ausstellung und Innenstadt, die deutlich mehr Besucherfrequenz vertragen könne. „Dabei habe ich im Hinterkopf, dass es zwischen Berlin und Gorzow in Polen nicht eine Schnellladestation gibt“, sagt Andreas Jonas.

Für den Bau solcher Ladestationen gebe es Fördermittel vom Land, das Programm des Bundes sei nicht so attraktiv. Das Energiebüro hilft bei der Antragstellung. Wegen der Bedeutung für den umweltbewussten Tourismus empfiehlt der Stic-Geschäftsführer Schnellladestationen auch am Schloss Freienwalde, in Buckow, in Letschin und in Neuhardenberg. Der Landkreis unterstütze die Kommunen auch mit seinen Erfahrungen. Die Installation von Ladesäulen an Laternenmasten sei nicht sehr kompliziert, doch müsse das „Billing“, also die Erfassung und Abrechnung der verbrauchten Strommenge, intelligent gelöst werden. An der Laternen-Ladestation im Stic drin muss das auch noch eingearbeitet werden. „Fakt ist, dass ein gutes Elektroauto richtigen Fahrspaß vermittelt“, schätzt Jonas ein, „aber es gibt eben ein paar Haken zu beachten. 40 bis 50 Cent für eine Kilowattstunde auswärts ist ein solcher.“