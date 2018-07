Geldautomat in Neuzelle zerstört

Janet Neiser

Neuzelle/Müllrose (MOZ) Kriminaltechniker waren am Montagmorgen in Neuzelle aktiv. Unbekannte hatten versucht, den Geldautomaten in der Filiale der Sparkasse Oder-Spree zu knacken. Sie scheiterten, hinterließen jedoch einen noch nicht bezifferten Schaden. Der Geldautomat ist bis auf weiteres außer Betrieb. Wer Geld abheben möchte, muss das in der Filiale am Schalter tun. Wir lange die Schadensbeseitigung dauern wird, ist nach Angaben von Holger Swazinna, Pressesprecher der Sparkasse Oder-Spree, noch nicht bekannt. „Zuvor müssen die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sein. Weiterhin benötigen wir vom Anbieter erst eine genaue Schadensbeurteilung und natürlich den Reparaturtermin. Darüber hinaus ist es notwendig, die entsprechenden Ersatzteile zu bestellen. Wir drängen natürlich darauf, dass alles schnellstmöglich wieder funktioniert.“

Anwohner hatten laut Polizeidirektion Ost gegen 3 Uhr morgens ungewohnte Geräusche gehört und die Polizei informiert. Die Täter flüchteten schließlich mit einem Pkw Kombi in unbekannte Richtung. Ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, um aus der Luft die Suche nach dem Auto und deren Insassen zu unterstützen. Nach bisherigen Kenntnissen haben die Unbekannten versucht, den Geldautomaten im Vorraum der Filiale über die Tastatur zu knacken.

In derselben Nacht wurde von Unbekannten auch der Kontoauszugsdrucker eines anderen Geldinstitutes am Müllroser Markt beschädigt. Dort liegt der Sachschaden bei etwa 8000 Euro, teilte die Polizei mit.

Was die Sparkasse Oder-Spree betrifft, so hatte diese in den zurückliegenden Jahren zwei ähnliche Vandalismusschäden an Geldautomaten zu verzeichnen wie in Neuzelle, erklärte Pressesprecher Holger Swazinna: 2016 im Selbstbedienungsbereich (SB) der Sparkasse am Fürstenberger Bahnhof und im Jahr 2017 im SB-Bereich in Müllrose.(ja)