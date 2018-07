Trockenheit stresst Natur

Jan-Henrik Hnida

Erkner/Schöneiche (Joachim Eggers) Die Regengüsse der vorigen Woche haben zwar Entlastung gebracht – aber die Trockenheit macht Mensch und Natur zu schaffen. In Schöneiche sind die Fließe ausgetrocknet, überall leiden die Bäume. Der Wasserverband war zeitweilig an der Grenze seiner Leistungsmöglichkeiten.

„Das sind die Auswirkungen der großen Trockenheit.“ Elke Völkel steht im ausgetrockneten Fließbett im Kleinen-Spreewald-Park Schöneiche. Aus dem Bötzsee kommt zu wenig Wasser nach. Seit Ende Mai liegt der Fredersdorfer Mühlenfließ trocken. Die Projektleiterin räumt einen Ast und Zweige weg. „Das sind die Überreste vom Starkregen letzter Woche“, sagt Elke Völkel. Jedoch haben die 80 Liter Himmelswasser pro Quadratmeter nicht viel genutzt.

An der Erdoberfläche kam es zu Überschwemmungen, wie an der Brandenburgischen Straße – ins Erdreich fand das Wasser den Weg aber nicht. Und das Fließ lag auch schnell wieder im Trockenen. Das wird nun anderweitig genutzt; zum Beispiel als Platz für einen Mittagsschlaf: Eine weiß-braune Katze räkelt sich im Fließbett. Entspannt gehen es auch die Enten im Dino-Teich an. Dort ist nämlich immer Wasser drin, um Fische wie die Rotfedern oder Rapfen zu schützen. Der Spreewald-Park besitzt dafür eine Extra-Genehmigung, um bei langen Trockenperioden Wasser aus den Tiefbrunnen hineinzupumpen.

Weil 2017 mit 800 Liter pro Quadratmeter Bodenfläche ein niederschlagsreicheres Jahr war, konnten Kinder und Erwachsene den Park vom Kahn aus entdecken und genießen. Das wird dieses Jahr vielleicht erst im Herbst möglich sein. Ein Vorteil der Trockenheit: „Wir können den Steg für die Kähne in Ruhe weiterbauen“, erklärt Elke Völkel.

Stress pur ist die wasserarme Zeit für Bäume. Erlen können Schwankungen im Wasserhaushalt noch gut ausgleichen. „Aber auch die älteren Bäume geraten an ihr Limit“, sagt Ondra Lischka aus der Gemeindeverwaltung Schöneiche. Die Bildung von Totholz ist eine Folge. Deshalb: „Wässern, wässern, wässern“, rät Ondra Lischka. Die Gemeinde tue dies einmal wöchentlich mit 80 Liter pro Baum. Für alle 12 000 Bäume ist das unmöglich. „Einfach einen Eimer Wasser pro Tag an einem Baum ausschütten“, rät sie allen Bürgern. Denn: „Unsere Bäume sind uns ja lieb und teuer.“

Auch in Erkner, berichtet Clemens Wolter, hat die Trockenheit Schäden hinterlassen, zum Beispiel an den Bäumen auf dem Gelände der Löcknitz-Grundschule. „Das liegt relativ hoch, so dass die Wurzeln nicht mehr ans Grundwasser kommen“, sagt er. Er fürchtet, dass die Schäden bleiben.

Das tägliche Gießen hat in den vergangenen Wochen die Förderkapazitäten des Wasserverbands Strausberg-Erkner ans Limit gebracht, sagt André Bähler, der technische Leiter. In der Spitze wurden 59 000 Kubikmeter täglich gefördert, fast das Dreifache des normalen Verbrauchs. Das Wasserwerk in Erkner produzierte 16 500 Kubikmeter am Tag und war damit zu 90 Prozent ausgelastet. Die Folge waren Druckschwankungen, vor allem in der abendlichen Spitzenzeit von 18 bis 22 Uhr und in den höheren Lagen.

Nach den Regenfällen ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen, sagt Bähler, und jetzt, wo es wieder warm und trocken ist, hilft dem Verband die Ferienzeit – viele Familien sind verreist. Grundsätzlich gilt, dass die Gartenbewässerung „locker mal eben den Wasserverbrauch verdoppelt“, sagt Bähler.