Investitions-Hindernisse

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Preussenglas GmbH will mehrere Millionen Euro in neue Maschinen investieren. Doch dem Unternehmen werden Hindernisse in den Weg gelegt. Geschäftsführer Norbert Schenk erhofft sich nun Hilfe von der Politik, lud den CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt ein.

So etwas wie 2012 wünscht sich Geschäftsführer Norbert Schenk in naher Zukunft wieder. Da wurde innerhalb weniger Tage eine neue moderne Schneidanlage für Glas aufgebaut, die die alte Maschine ersetzt hat. Unter anderem konnte mit der Investition die Produktion des Unternehmens, das Spezialglas weiterverarbeitet, erhöht werden.

Pläne für neue Investitionen gibt es auch, sogar konkrete für mehrere Millionen Euro. Doch es stockt. Geschäftsführer Norbert Schenk, der 1992 das Unternehmen gegründet hat, ist sauer. So soll eine Isolierglasfertigungsanlage aufgebaut werden. Auf die Frage des CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Patzelt, der einer Einladung von Schenk gefolgt war, ob es dafür Fördermittel gibt, winkt der Geschäftsführer nur ab. Die Anträge sind noch nicht bearbeitet. Viel schlimmer ist, dass das Unternehmen, das am Rande des Betriebsgeländes von ArcelorMittale Eisenhüttenstadt (AMEH) liegt, keine vernünftige Breitbandversorgung hat. Die sei aber unabdingbar, sagte Norbert Schenk. „Die Anlagen sind heute mit dem Hersteller über Datenleitungen verbunden“, so Schenk. Falls Probleme auftreten, können Fachleute vom Computer aus die Fehler beheben. Gerade einmal 1MB pro Sekunde ist die Geschwindigkeit der Datenübertragung. Viel zu wenig. Gespräche mit Kommunikationsunternehmen, die die geforderte Datenleitungen zur Verfügung stellen könnten, verliefen im Sande. „Ich kann nicht investieren. Die Digitalisierung steht mir im Weg“, erklärte Schenk.

Und noch eine zweite, sehr große Investition dreht sich in der Warteschleife. Norbert Schenk will eine Anlage für das Härten und Biegen von Glas aufbauen. Solche Gläser werden zum Beispiel in Gefrierschränken von Supermärkten eingebaut, ein Wachstumsmarkt. Mit der Anlage wird Glas bei 900 Grad heißer Luft bearbeitet. Doch diese Luft muss absolut sauber sein. Norbert Schenk braucht dafür eine Filteranlage. Um die konzipieren zu können, muss er wissen, was sich in der Umgebungsluft befindet. Aber wo er fragt, bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt und dem Landesumweltamt, erhält er keine Auskunft. Eine eigene Analyse über ein Jahr würde bis zu 60 000 Euro kosten.

Norbert Schenk hat das rund 14 000 Quadratmeter große Areal samt Hallen nach der Wende von der Treuhand gekauft. Damals gab es noch das Versprechen, dort solle ein größeres Gewerbegebiet entstehen. Doch daraus ist nichts geworden. Das einzige Unternehmen ist Preussenglas mit derzeit rund 40 Mitarbeitern. Norbert Schenk geht davon aus, dass nach einer erfolgreichen Investition auch die Zahl der Mitarbeiter deutlich aufgestockt werden könnte.

Eine mögliche Alternative wäre, dass an einem neuen Standort in Eisenhüttenstadt neue Hallen aufgebaut werden samt den neuen Maschinen. Doch zuvor müsste geklärt werden, was mit dem jetzigen Grundstück in der Werkstraße passiert. Ob Martin Patzelt helfen kann, vermochte er noch nicht zu sagen. Norbert Schenk war zumindest erst einmal beeindruckt, dass der Politiker sich schnell Zeit für einen Vor-Ort-Termin samt Betriebsführung genommen hat.