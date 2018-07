Trockenheit stresst Natur

Hat noch Kapazitäten: Marlies Görsdorf vom Zweckverband Fürstenwalde steht im Wasserwerk an der Berkenbrücker Chaussee an der Pumpenanlage. Von dort wird das Trinkwasser in den Netzspeicher gefördert. er © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ Annemarie Diehr) Seit Mai ist kaum ein Tropfen Regen gefallen. Das Tief „Gieslinde“ hat in der vergangenen Woche einige Liter kostbares Wasser gebracht, die Natur kann vorerst vom Trockenstress aufatmen. Das Fürstenwalder Wasserwerk verzeichnet Verbrauchsspitzen beim Trinkwasser, Notstand gibt es in der Region aber nicht.

Bei Hitze und Trockenheit duschen die Menschen öfter und waschen mehr Wäsche. Die Pflanzen, Bäume und der Rasen im Garten benötigen viel Wasse. Wer keinen eigenen Brunnen hat, nutzt dafür die Trinkwasserleitung. Das gilt auch für die Straßenbäume. Mitarbeiter des Städtischen Betriebshofes sind in den vergangenen Wochen täglich Wässerungsrunden gefahren. Weitere Bäume wurden mit Hilfe von bis zu 100 Liter fassenden Bewässerungssäcken versorgt. „Bäume haben wir durch die extreme Trockenheit noch nicht verloren. Bei den Gehölzpflanzen sind teilweise Schäden und Ausfälle zu beobachten“, resümiert Thomas Schmidt von der Stadtverwaltung.

Das viele Gießen ist kein Problem für den Fürstenwalder Versorger. „In den Sommermonaten steigt natürlich der Verbrauch und es wird mehr gefördert“, erläutert Marlies Görsdorf vom Zweckverband Wassserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland. „Auch wenn es in diesem Sommer extrem ist, hat das Fürstenwalder Wasserwerk keine Probleme. Die Versorgung ist gesichert“, betont die Technische Geschäftsführerin.

Das Jahresmittel 2017 für die rund 42 000 Verbandskunden lag bei 969 Kubikmeter pro Tag. Im Monat Mai 2018 schlugen dagegen Spitzenwerte von 6226 Kubikmeter täglich zu Buche, der Juni war mit 5992 schon wieder rückläufig. Das Fürstenwalder Wasserwerk kann auf ein großes Grundwasserreservoir zurück greifen. Die Kapazität liegt bei 20 000 Kubikmetern pro Tag. Gefördert wird aus einer Tiefe von 100 Metern in drei Brunnengalerien. Im computergesteuerten Wasserwerk erfolgt die Aufbereitung zum hygienisch einwandfreiem geprüften Trinkwasser.

Auch die FWA (Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft), die im Wasserwerk Briesen fördert, gibt Entwarnung. „Wir haben ausreichende Kapazitäten und genügend Reserven“, heißt es von dort. Bei langer Trockenheit muss mehr Wasser aus der Spree entnommen werden, was sich auf den Sulfatgehalt des Trinkwassers auswirkt. Grundwasser, angereichert mit infiltriertem Spreewasser wird deshalb zur Reinigung in große Becken (25 x 100 Meter) gepumpt, versickert und durchläuft verschiedene Kies- und Sandschichten. Nach 50 bis 100 Tagen hat es Grundwasserqualität erreicht und wird in das Wasserwerk zurück gefördert. Beide Verbände haben in den entsprechenden Regionen kein Problem mit der Entnahme von Gießwasser aus der Leitung.

Das tägliche Gießen hat in den vergangenen Wochen die Förderkapazitäten des Wasserverbands Strausberg-Erkner ans Limit gebracht, sagt André Bähler, der technische Leiter. In der Spitze wurden in den vier Wasserwerken des Verbandes 59 000 Kubikmeter täglich gefördert, fast das Dreifache des normalen Verbrauchs. Das Wasserwerk in Erkner produzierte 16 500 Kubikmeter am Tag und war damit zu 90 Prozent ausgelastet. Die Folge waren Druckschwankungen, vor allem in der abendlichen Spitzenzeit von 18 bis 22 Uhr und in den höheren Lagen.

Nach den Regenfällen ist die Nachfrage deutlich zurückgegangen, sagt Bähler, und jetzt, wo es wieder warm und trocken ist, hilft dem Verband die Ferienzeit – viele Familien sind verreist. Grundsätzlich gilt, dass die Gartenbewässerung „locker mal eben den Wasserverbrauch verdoppelt“, sagt Bähler.