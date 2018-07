Licht und Luft für das Wäldchen

Wetterfest: Auch bei Regen ist Lucy Fotschki in ihrem Revier unterwegs, hier im Birkenwäldchen. Das drei Hektar große innergemeindliche Naherholungsgebiet an der Thalestraße wurde ausgelichtet, Wege erneuert, Bruch entfernt. © Foto: Andrea Linne

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Eines der beliebtesten Naherholungsgebiete für die Panketaler, das Birkenwäldchen, war in den zurückliegenden Wochen gesperrt. Bruchholz von den Unwettern 2017 musste beseitigt, Bäume mussten beschnitten werden. Auch viele Wege waren zu sichern.

Für Lucy Fotschki von der Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde, die auch bei Regenwetter gern auf Plätzen und im Grünen unterwegs ist, wirklich dringende Aufgaben. Die Waldpflegefirma Numrich & Grambole KG war zwei Wochen lang allein mit Holzsägearbeiten beschäftigt. Dann zog ein Schlepper etwa hundert Bäume, die aus Sicherungsgründen fallen mussten, an Wegränder und auf kleine Waldflächen. Tothölzer und Äste wurden danach an den unterschiedlichen Stellen zu Benjeshecken aufgeschichtet. Für Fotschki ein wichtiges Vorhaben in Sachen Naturschutz. Hier finden Käfer, Insekten, Wildbienen, kleine Säuger und Vögel ihren Platz. Auch Wege wurden verbessert, damit die vielen Spaziergänger sicheren Fußes über die Wege wandern können. Auch der Bauhof der Gemeinde griff mit zu, betont die Mitarbeiterin, die in ihre Freizeit jagen geht.

„Ziel des Eingriffes war die Verkehrssicherung sowie die Förderung eines naturnahen und strukturierten Erholungswaldes“, betont die studierte Forstwissenschaftlerin. Damit wurden nun auch die letzten Sturmschäden auf Gemeindegebiet beseitigt. Außerdem ging es der fremdländischen Traubenkirsche an den Kragen. Die überwucherte schon viele heimische Sämlinge und ließ den Birken, Eichen und anderen Laubhölzern kaum noch Luft und Licht zum Wachsen. „In einem halben Jahr wird von dem Lichtschnitt kaum noch etwas zu sehen sein“, erzählt die Baumkennerin, weil die vorhandenen Gehölze sich besser ausbreiten können.

Etwa drei Hektar groß ist das Birkenwäldchen. Immer wieder war das Einrichten eines Spielplatzes für die Lücke-Kinder Thema im Sozialausschuss. Allerdings wird es damit noch dauern, weil ein Bebauungsplan für das Gebiet erst geändert werden muss. Bis dahin aber finden Schulklassen oder Kita-Gruppen nun im Wäldchen kleine ausgelichtete Flächen, die zum Sitzen bitten und zu Spiel und Spaß im Freien einladen. Drei Bienenhotels, die die Firma spendierte, warten auf neue Bewohner.

Dem Mischwald wird das gut tun. Erstmals überhaupt, glaubt Fotschki, wurde das Birkenwäldchen durchforstet. Pioniergehölze, schöne Solitäre wurden freigeschnitten. Sie können nun zu wahren Baumriesen heranwachsen.

Gerade hatte sich die Gemeinde Panketal mit einem Beschluss klar positioniert. Bienenwiesen sollen gefördert werden, auch die beiden innerstädtischen Waldflächen an der Lutherstraße und hinter dem alten Krankenhaus sind noch zu durchforsten. „Wir wollen die Wäldchen für die Bevölkerung wieder öffentlich zugänglich machen“, freut sich die Waidfrau auf die bevorstehende Aufgabe. Im kommenden Jahr gibt es dafür Pläne, beides zu realisieren. „Dafür setze ich mich sehr ein“, macht die junge Frau deutlich.