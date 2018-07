Gute Noten für IRS-Forscher

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Das Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung (IRS), in Erkner an der Flakenstraße ansässig, hat gute Noten für seine Arbeit bekommen. Der Senat der Leibniz-Gemeinschaft, der in diesem Zusammenhang eine Art Prüfungskommission darstellt, hat der außeruniversitären Forschungseinrichtung eine „überzeugende Weiterentwicklung“ bescheinigt. Diese sogenannte Evaluierung ist wichtig für die weitere Finanzierung. Der Senat hat dem Bund und den Ländern empfohlen, das IRS für den Zeitraum von sieben Jahren weiter zu fördern.

Wie das IRS selbst mitteilt, hat der Senat unter anderem die Umbenennung gelobt – bis Januar 2016 stand das Kürzel noch für „Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung“. Diese Umbenennung, heißt es in der Stellungnahme, sei ein wichtiger Schritt im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts der Einrichtung gewesen. Die fünf Abteilungen des Hauses sind einmal mit „sehr gut bis exzellent“, dreimal mit „sehr gut“ und einmal mit „gut“ bewertet worden. Die Prüfer lobten auch die Publikationsleistungen und die Tatsache, dass die Forscher wissenschaftliche Beratungsleistungen für Politik und Verwaltung erbringt und daraus eigene Forschungsthemen ableitet.

Der Senat empfiehlt dem Institut, ein prägnantes „mission statement“ zu erarbeiten, heißt es in der IRS-Mitteilung, also kurz und knapp zu erklären, was es tut. Die Einrichtung führt zum Beispiel regelmäßig sogenannte Regionalgespräche durch, zuletzt zum Thema Digitalisierung der Arbeitswelt in Brandenburg.

In enger Verbindung mit den historischen Forschungen stehen die wissenschaftlichen Sammlungen des IRS. Sie gelten als bedeutendes Spezialarchiv für die jüngere ostdeutsche Bau- und Planungsgeschichte mit einem Schwerpunkt auf der DDR-Zeit. Die weitere Erschließung der Sammlungsbestände über Datenbanken und Online-Angebote wird auf der Grundlage zusätzlicher Mittel befürwortet.

Insgesamt hat das IRS derzeit rund 70 Mitarbeiter und einen Jahresetat von etwa 3,9 Millionen Euro. Angesprochen wird in der Stellungnahme des Senats auch das räumliche Umfeld der Einrichtung, das das IRS selbst unangemessen nennt. Der Ärger über das verwahrloste Gebäude und die Brachflächen, die alle Mitarbeiter und Gäste täglich passieren, ist so alt wie die unansehnlichen Zustände selbst. Sie ändern sich nicht, weil eine private Grundstückseigentümer-Familie im Clinch mit der Stadt Erkner liegt.