Cowboys und Indianer im Zoo

Kuba Kruszakin

Eberswalde. (MOZ) Am Sonnabend konnten sich Besucher des Zoos ein wenig wie im falschen Film vorkommen. Hunderte vor allem junge Gäste waren am Nachmittag bunt kostümiert zwischen den Tiergehegen unterwegs. Grund dafür war die mittlerweile sechste Ausgabe des Cowboy- und Indianerfestes, das der Zoo organisiert.

„Mittlerweile kommt diese Veranstaltung so gut an, dass sie zur Tradition geworden ist“, sagte Paulina Ostrowska, Leiterin der Zooschule, die für das Programm Verantwortung trug. Dabei gehe es nicht nur um die Unterhaltung, sondern auch um die Bildung der jungen Besucher: „Wir zeigen, dass die Indianer naturverbunden waren und nachhaltig handelten. Damit erziehen wir die Kinder zum Umweltbewusstsein – schließlich haben wir einen Bildungsauftrag.“ So gab es beispielsweise zu den Symbolen der amerikanischen Ureinwohner, die überall zu sehen waren, jeweils eine kurze Erklärung ihrer Bedeutung. Auch zu den Traditionen der Indianer gab es viel Wissenswertes zu entdecken.

Bereits ab 13 Uhr konnten die jungen Besucher gemeinsam mit Moderator Thomas Bellstedt, musikalisch begleitet durch Kinderschlager, den Wilden Westen spielerisch entdecken. Die Breite der Spiele reichte vom Angeln über Bogenschießen bis hin zum gewagten Ritt auf dem Gummi-pferd. „Das Pferdereiten hat mir am meisten gefallen“, verriet die neunjährige Jessica.

Eine weitere große Attraktion war die Tierparade: Um 15 Uhr unterbrachen die Zoo-Mitarbeiter das Getobe auf dem Schauplatz, um den jungen Gästen eine Schlange, einen Ara-Papagei und eine Ziege ganz persönlich vorzustellen. Insbesondere der Papagei sorgte für viel Aufsehen.

Nach einem Indianertanz konnten die Kinder beim Kostümwettbewerb eine kostenlose Jahreskarte für den Zoo gewinnen. Da die Auswahl schwerfiel, entschied letztendlich das Los. Neben der Hauptveranstaltung auf und an der Bühne gab es bis 17 Uhr auch viele andere Angebote. So konnten die Kinder unter anderem an drei Ständen Büffelsymbole, Sheriffsterne, Perlenketten oder Federschmuck basteln und sich wie die Ureinwohner schminken lassen. Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt: Am Lagerfeuer durften sich die jungen Zoogäste kostenlos Knüppelkuchen backen.