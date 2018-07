Von Eberswalde nach Greifswald

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Greifswald ist das Ziel der 12. Tour de Osten, die am Montag ihren Startort Eberswalde verlassen hat. 226 Radsportler sind am Morgen auf dem Marktplatz der Barnimer Kreisstadt zu ihrer zweiten Etappe aufgebrochen. Sie wurden von Bürgermeister Friedhelm Boginski auf die Reise geschickt.

„Es geht darum, mit Gleichgesinnten auf entspannte Art und Weise Land und Leute kennenzulernen“, beschrieb Dieter Krumme, Inhaber der veranstaltenden Festunion GmbH mit Sitz in Dresden, auf dem Marktplatz das Konzept der Urlaubsfahrt auf dem Drahtesel, die erstmals in Eberswalde Station gemacht hat. Dort war die Tour bereits am Sonntag mit einem Rundkurs losgegangen, der die aus ganz Deutschland stammenden Teilnehmer unter anderem nach Heckelberg, Bralitz und Niederfinow geführt hatte. Die Nacht zum Montag hatten die meisten Radler in der Turnhalle des Reiki-Vereines im Brandenburgischen Viertel verbracht – auf mit Spannbettlaken bezogenen Schaumstoffmatten und in einer Atmosphäre, die an Jugendherbergen erinnerte. „Wer wollte, dem haben wir auch ein Hotel oder eine Pension vermittelt“, berichtete Dieter Krumme. Doch gerade die Gemeinschaftsunterkünfte seien beliebt.

Bevor er den Auslöser der Startpistole betätigte, um die Radfahrer mit einem Knall auf Reisen zu schicken, hatte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski sie noch auf dem Marktplatz begrüßt. Es sei gut, dass die Tour de Osten so viele Teilnehmer hier her geführt habe, betonte das Stadtoberhaupt. „Bei uns läuft gerade eine spannende Diskussion darüber, wie der Radverkehr gestärkt werden kann“, sagte der Bürgermeister – und betätigte sich danach als Reiseführer. Eberswalde sei die Wiege der Industrie in Ostdeutschland, erklärte er und warb im Schnelldurchlauf für den Finowkanal als ältester durchgängiger künstlicher Wasserstraße Deutschlands, für den schönsten kleinen Zoo sowie für eines der bezauberndsten Standesämter Deutschlands. „Und halten Sie auf ihrem Weg nach Neuruppin, ihrem heutigen Tagesziel, unbedingt an der Borsighalle. Das Metallgerippe ist unser Neuschwanstein“, sagte Friedhelm Boginski.

„Eberswalde kenne ich schon vom Besuch der Landesgartenschau“, verriet Bernd Zimmermann (76) aus Hoyerswerda.

„Das viele Wasser in und nahe der Stadt ist wunderbar“, urteilte Traudl Berwian (71) aus Homburg, Saarland, bevor sich der Tross grüppchenweise in Bewegung setzte.