Barnimer mit spannenden Testspielen

Britta Gallrein

Bernau/Eberswalde (MOZ) Gefühlt war für manche gerade erst der letzte Spieltag, da geht es für die Barnimer Fußballer in der Brandenburgliga schon wieder los. Viele Teams sind bereits ins Training gestartet, jetzt stehen die ersten Testspiele an.

Kondition, Kraft, Spielpraxis – es geht schon wieder richtig los auf den Barnimer Fußballplätzen. Spätestens in dieser Woche werden werden alle Brandenburgligisten in die Saisonvorbereitung starten. Nun gilt es, die nötigen „Körner“ zu machen, Ausdauer-Grundlagen zu schaffen und vor allem, die Neuzugänge in das Team zu integrieren. Bestes Mittel dafür: Testspiele. Hier haben sich die meisten Teams hochkarätig orientiert.

Bereits am Mittwoch erwartet der FSV Bernau mit dem SV Altlüdersdorf einen Oberligisten. Da kann man sich schon einmal ein Bild von den Neuzugängen wie dem Oberliga-erfahrenen Stürmer Alexander Schadow und Neu-Keeper Danny Kempter machen.

Die TSG Einheit Bernau bestreitet alle Testspiele auswärts. Auch hier kommt der hochklassigste Gegner mit dem FC Strausberg aus der Oberliga. Am Sonnabend reist das Thomaschewski-Team mit seinen interessanten Neuzugängen dort an.

Zu einem Gegner aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern reist der FV Preussen Eberswalde am Donnerstag. Danach geht es ebenfalls gegen den Oberligisten SV Altlüdersdorf. Spannend wird sicher auch die Begegnung am 24. Juli. Um 19.30 Uhr empfängt man hier Landesliga-Aufsteiger Grün-Weiss Ahrensfelde.

Zwei Gegner aus der Oberliga, der FC Strausberg und der Torgelower FC Greif, warten auf die SG Union Klosterfelde, die am Montag ins Training startete. Auch hier hat man sich aber auch einen Gegner aus dem Barnim eingeladen. Am 8. August, kurz bevor es in den Landespokal geht, spielt das Pröger-Team beim benachbarten Eintracht Wandlitz.(bag)

FSV Bernau:

18. Juli, 19 Uhr: (H) SV Altlüdersdorf (Oberliga)

21. Juli, 14 Uhr: (H) SD Croatia Berlin

(Berlinliga)

28. Juli, 13 Uhr: (H) FC Wilmersdorf

(Landesliga)

31. Juli, 19 Uhr: (H) Eintracht Mahlsdorf

(Berlin-Liga)

5. August, 14 Uhr: (H) TSV Rudow (Berlin-Liga)

8. August, 19 Uhr: (H) SC Charlottenburg

(Landesliga)

12. August, 12 Uhr: (H) Fortuna Glienicke (Landesklasse Nord)

Einheit Bernau

21. Juli, 11 Uhr. (A): FC Strauberg

(Oberliga Nord)

25. Juli, 19 Uhr: (A) Einheit Zepernick

(Kreisoberliga)

28. Juli, 13 Uhr: (A) Sparta Lichtenberg

(Berlin-Liga)

31. Juli, 19 Uhr: (A) BSV Eintracht Mahlsdorf II

5. August, 12 Uhr: (A) Frohnauer SC

(Landesliga)

8. August: (A) BFC Dynamo, A-Junioren

11. August, 14 Uhr: (A) Fortuna Biesdorf

(Landesliga)

FV Preussen Eberswalde

19. Juli, 19.30 Uhr: (A) 1. FC Neubrandenburg (MV-Verbandsliga)

22. Juli, 14 Uhr: (A) SV Altlüdersdorf

(Oberliga Nord)

24. Juli, 19.30 Uhr (H) Grün-Weiss Ahrensfelde (Landesliga)

27. Juli, 19.30 Uhr: (A) Angermünder FC

(Landesliga)

4. August, 14 Uhr (H): Gegner noch unbekannt

7. August, 19.30 Uhr: (H) VfB Gramzow

(Landesklasse Nord)

11. August, 15 Uhr: (H) Gegner noch

unbekannt

Union Klosterfelde

20. Juli, 18.45 Uhr: (A): PSV HRO/Malchower SV (Trainingslager)

25. Juli, 19.30 Uhr: (A) FC Strausberg

(Oberliga Nord)

28. Juli, 14 Uhr: (H) Torgelower FC Greif

(Oberliga Nord)

1. August, 19.15 Uhr: (A) Sparta Lichtenberg (Berlin-Liga)

4. August, 14 Uhr: (A) Einheit Grünow

(Landesklasse Nord)

8. August, 19 Uhr (A): Eintracht Wandlitz

(Landesklasse Nord)

12. August, 14 Uhr. (A) SV Zehdenick

(Landesliga Nord)