Zahl der Testspiele leicht steigend

Udo Plate

Bleyen (MOZ) Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ist vorbei: Die franzözischen Elitekicker bezwangen am Sonntag in einem grandiosen Finale Kroatien mit 4:2. Fast zeitgleich mit dem Abpfiff des Endspiels in der russischen Hauptstadt Moskau endet auch die Sommerpause der Amateurfußballer in der hiesigen Region. Am Wochenende stehen für zahlreiche Mannschaften auf Kreisebene die ersten Vorbereitungsspiele an. Kreisklassenvertreter Blau-Gelb Bleyen erwartet am Sonnabend, 14 Uhr, vor heimischer Kulisse Blau-Weiß Ziltendorf. Ab 15 Uhr gibt Blau-Weiß Berolina Mitte seine Visitenkarte beim FC Neuenhagen ab. Der erste Auftritt der neuen Spielgemeinschaft Blau-Lebus/Blau-Weiß Podelzig geht zeitgleich beim VfB Fünfeichen über die Bühne. Ebenfalls auf Reisen gehen die Fußballer der SG Sachsendorf/Dolgelin, die allerdings erst am Sonntag um 14 Uhr beim SVM Gosen antreten.