„Mein Lieblingsteam“ setzt sich erstmals durch

Nicole Heinrich-Rüdiger

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der VSB offensiv hat in seine Mixed4Beach-Serie ein zusätzliches fünftes Turnier eingebaut, das „Mein Lieblingsteam” gewann.

Anders als in den vergangenen Jahren musste das wieder geplante zweitägige Volleyball-Turnier um den HütteCup im Fürstenberger Stadion in diesem Jahr ausfallen. Auf dem Rasenplatz werden Regenerationsmaßnahmen durchgeführt, so dass das Turnier, das immer ein gutes Feedback erhalten hat, nicht stattfinden konnte.

Als Ersatzturnier veranstalteten die BALLabellas des VSB offensiv Eisenhüttenstadt am Trockendock noch ein Beachvolleyball-Turnier, welches in ihre Mixed4Beach-Serie einfließt. Dies war somit der letzte Spieltag vor dem finalen Nachtturnier am 4. August.

Bei bestem Wetter trafen 14 Mannschaften zum Kampf um das beste Team der Saison. In jeder Mannschaft konnten zwei bis vier Spieler, davon maximal zwei Männer, auf dem Feld stehen.

In der Vorrunde spielten in vier Staffeln je drei bis vier Mannschaften im Modus jeder gegen jeden. Es folgte die Zwischenrunde nach dem Double-Out-System. Damit schied jedes Team, das zwei Spiele verlor, aus dem Turnier aus. So minimierte sich die Zahl der noch teilnehmenden Mannschaften schlussendlich auf die besten Drei.

Den dritten Platz belegten die „Netten Fetten”. Im Finale standen sich die Teams „MaRocco” mit Mathias Münch und Rocco Prielipp sowie „Mein Lieblingsteam” mit TomHammermeister, Dennis Kleemann und Mandy Tappert gegenüber. Da Prielipp am Finale, aufgrund eines anderen Termins nicht mehr teilnehmen konnte, sprang Anne Kracheel für ihn ein. Ein sehr durchwachsenes Finale, bei dem jedes Team mal in Führung lag, kam zustande. Am Ende erreichte „Mein Lieblingsteam” zum ersten Mal in dieser Saison den ersten Platz und führt damit immer noch die Tabellenspitze der „besten Mannschaft der Saison” an.

Beim Nachtturnier am 4. August erwarten die Veranstalter noch einmal viele Teams, bevor im September wieder die Hallensaison bevorsteht.