Letzter Versuch bringt den Sieg

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) 33 Männer und drei Frauen suchten ihre Meister bei der 1. Offenen Deutsch-Polnischen Meisterschaft und der 7. Offenen Meisterschaft der Europa-Universität Viadrinaim Bankdrücken. Sven Müller fuhr seinen dritten Sieg nacheinander ein, bei den Frauen gewann Weltmeisterin Ursula Häuser.

Sven Müller ist während des Hansestadtfestes auf der großen Bühne am Rathaus sein Vorhaben gelungen: Im Vorfeld der Meisterschaften im Bankdrücken hatte er angekündigt, erstmals in einem Wettkampf 200 kg schaffen zu wollen. Mit 190 kg begann der Sportler des USC Viadrina und hatte damit schon den Sieg bei den Senioren I in der Tasche. Dann ließ er jeweils fünf Kilogramm mehr auflegen und zeigte sich auch im dritten Versuch souverän. „200 Kilogramm hören sich schon richtig gut an. Gefühlt war noch ein wenig Luft nach oben. Mal sehen, was ich bei den Deutschen Meisterschaften erreichen kann“, schaut der Landesmeister nach vorn. Mit dem letzten Versuch sicherte sich der 118-kg-Mann nach Umrechnung seiner Leistung in Punkte auch den Gesamtsieg.

Mit 113,41 Punkten und damit nur zwei Punkten Rückstand folgte in der Gesamtwertung der mehr als halb so junge Sebastian Switonski (20). Der polnische Behindertensportler erhielt für seine 152,5 kg im dritten Versuch den Riesenbeifall der Konkurrenten. „Das ist heute eine Bestleistung, im Training habe ich schon 155 Kilo geschafft. Wegen meiner Wirbelsäulenverletzung ist es schwer für mich, das Gleichgewicht zu halten,“, erzählt der Slubicer, der selbst nur knapp 71 Kilo wiegt, sein linkes Bein kaum bewegen kann und mit der linken Hand eingeschränkt ist. Die Atmosphäre auf der großen Bühne empfand er „super, super. Die Organisation ist sehr, sehr gut. Es gab genügend Bänke zum Warmmachen. Und der DJ durfte sogar mein Lieblingslied ,Trip’ von Quebonafide spielen“, begeisterte sich Switonski, der sich wieder für den polnischen Nationalkader der Behinderten-Weltmeisterschaften empfehlen möchte.

Höchstleistungen gelangen auch dem Angermünder Hubert Gramsch. Der TSG-Sportler erzielte bei den Senioren 3 in allen drei Versuchen inoffizielle deutsche Rekorde – zum Schluss 107,5 kg. „Na ja, ich habe mir was vorgenommen, die Gewichtsklasse gewechselt und die Ernährung umgestellt“, reagierte der Uckermärker lakonisch auf seine Leistung, die für den Ältesten im Starterfeld immerhin Platz 10 in der Gesamtwertung bedeutete.

Zufrieden war mit Ursula Häuser eine der drei Frauen auf der Bühne. Die sechsfache Weltmeisterin war zum zweiten Mal extra aus Frankfurt am Main angereist. „Das hier ist ein schöner Zwischenwettkampf als Vorbereitung auf die Europameisterschaften Classic im August. Bei uns gibt es in der Zwischenzeit keine Wettbewerbe“, so die 58-Jährige, die 77,5 kg drückte. Diese Last will sie in Bordeaux im zweiten Versuch auflegen lassen, sich dann steigern und einen EM-Podestplatz avisieren.

Für den Gastgeber steuerte in der Gesamtwertung Sascha Schröder einen dritten Platz bei, Frank Pallaske wurde Sechster. Und das USC-1-Team gewann die Mannschaftswertung. Ergebnisse, die den USC-Präsidenten Torsten Bergk gefreuten. Als Wettkampforganisator hatten ihm die Meisterschaften im ungewohnten Rahmen zeitweise etwas Bauchdrücken verursacht. „Der Zeitdruck mit drei Stunden war doch ziemlich groß. Da war es fast gut, dass es ein paar Absagen gab. Und aufgrund des Staus auf der Autobahn kamen die Berliner und Potsdamer sehr spät, so dass wir die drei Gruppen kurzfristig umstellen mussten“.

Insgesamt blickt er positiv auf den Wettkampf: „Alle Helfer haben sehr selbstständig gehandelt und großen Einsatz gezeigt. Die Eberswalder haben uns wieder mit Kampfrichtern und der Wettkampfhantel unterstützt. Insgesamt war die Veranstaltung eine gute Werbung für das Bankdrücken. Die deutschen und die polnischen Teilnehmer waren gleichermaßen begeistert und wollen im nächsten Jahr wiederkommen.“