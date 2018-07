Paddler wühlen die Spree auf

Schöner Erfolg für die Gastgeber: Die Spreeteufel siegten am Ende in der Sport-Klasse. © Foto: Roland Hanke

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Paddeln bis in die Nacht hieß es bei der 5. Beeskower Drachenboot-Regatta. In den Rennen hatten sich zuvor die gastgebenden Spreeteufel in der Sport-Klasse über 200 Meter sowie die Race Tire Pits aus Fürstenwalde auf der 650-m-Langstrecke durchgesetzt.

„Es hat alles geklappt, unsere Gäste-Teams waren zufrieden und keiner ist gekentert. Unsere fünfte Regatta war wieder ein Erfolg“, sagt Bianca Karras,die Chefin des gastgebenden Beeskower Drachensport-Vereins. Die 33-Jährige hatte am Sonnabend mit dem Beginn der Vorläufe ein lauschiges Plätzchen an der Spree eingenommen – rund 200 Meter vor dem Ziel an der Beeskower Marina gab sie die Starts frei.

Am Abend war sie dann wieder mitten drin im Geschehen. „Das Highlight war das Drachenboot-Tauziehen im Hafenbecken“,erzählt die Vereinsvorsitzende. „Dabei sitzen sich jeweils acht Paddler in einem Boot gegenüber und versuchen, es in ihre Richtung zu bewegen. Das ist natürlich ein Spektakel für die Zuschauer, entsprechend groß war der Ansturm. Bis eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde quasi um jeden Zentimeter gekämpft.“

Gut 15 Stunden zuvor hatte es einige Aufregung gegeben, fehlten doch dem Team OhNassis aus Groß Köris aus der 16-köpfigen Bootsbesatzung – hinzu kommen Trommler und Steuermann – einige Paddler, weil sie auf der Autobahn im Stau standen. „Doch das haben wir bei der Besprechung der Team-Kapitäne schnell gelöst. Andere Mannschaften haben Sportler ausgeliehen, die Hilfsbereitschaft untereinander ist bei den Regatten immer groß“, weiß Bianca Karras.

Nach den Vorläufen der neun Teams wurden die Finals in Sport- und Fun-Klasse ermittelt. Im A-Endlauf Sport setzten sich die heimischen Spreeteufel in 59,304 Sekunden gegen das Team Biergarde aus Königs Wusterhausen (59,507) durch. Das kleine Finale gewannen die Karoliner Dragons aus Berlin und wurden somit Dritte vor den Race Tire Pits von der BSG Pneumant Fürstenwalde.

In der Fun-Klasse gewannen die Köriser Germanen das A-Finale in 1:01,688 Minuten ebenfalls knapp vor den Optischen Silberrücken aus Trebatsch (1:01,956). Auf den weiteren Plätzen folgten die Optischen Wasserbullen (Trebatsch), die Klinikum Dragons aus Frankfurt und das Team OhNassis.

Acht Teams absolvierten den 650-Meter-Wettbewerb im 10er Boot, inklusive zweier Wenden auf der Spree, was nicht immer so ganz einfach war. Letztlich ging aber alles gut, als das schnellste Team erwiesen sich die Fürstenwalder Race Tire Pits. Sie gewannen in 3:47,874 Minuten vor den Spreeteufeln (3:51,885) und den Köriser Germanen. Auf den weiteren Plätzen landeten die Karoliner Dragons, die Biergarde KW, Karoliner II, Klikum Dragons und OhNassis.

Bianca Karras freute sich über das durchweg positive Feedback der teilnehmenden Teams. „Prima Organisation, man spürt, dass ihr selbst Feuer und Flamme seid“, sagt zum Beispiel Bernd Dreßler, Team-Kapitän der Race Tire Pits. „Und vor allem fühlt man sich sehr wohl bei euch. Man trifft gute alte Bekannte – es ist schon fast wie eine kleine Familie. Wir sind gern hier.“ Die Fürstenwalder sind Stammgäste in Beeskow, hatten vor zwei Jahren gewonnen. Daumen hoch auch von den Karoliner Dragons aus Berlin: „Wunderbare Veranstaltung, schöne Anlage und super Stimmung: Wir kommen auf jeden Fall wieder.“

Solche Sätze freuen natürlich die Beeskower Drachensportler. „Wir sind auch selbst zufrieden mit der Veranstaltung und haben schon mit der Ideensammlung für die sechste Auflage begonnen“, sagt die Vereins-Chefin, deren Dank der Marina, der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree, die Stadt Beeskow und den Stadtwerken Frankfurt sowie allen anderen Unterstützern gilt. „Und wir werden auf jeden Fall den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag für die kommendeRegatta berücksichtigen.“