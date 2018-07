Schon mal trainieren für Firmen-Staffel

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Laufen, walken, Rad fahren – damit ist die Palette des Programms kurz beschrieben, das die Teilnehmer der 13. Auflage des Schwedter Nationalparklaufes im September wieder erwartet. Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird auch diesmal wieder das Wassersportzentrum am Kanal Mittelpunkt der Aktivitäten sein.

Wie bereits 2017 wird der Treff für Jung und Alt am 22. September wieder das sportliche Highlight am Oktoberfest-Wochenende in der Oderstadt sein. Dabei greifen die Organisatoren von der Stadt Schwedt, dem Nationalpark Unteres Odertal, vom Uckermärkischen Bildungsverbund und etlichen unterstützenden Vereinen und Firmen viel auf Bewährtes zurück, aber im Detail gibt es auch kleine Veränderungen.

Eines bleibt Hauptanliegen: Bewegung mit Gleichgesinnten. Dabei reicht die Palette vom Bambinilauf der Kinder bis zum achten Lebensjahr über weitere Laufstrecken bis hin zum Walken und Wandern sowie einer Familienradtour. Seine zweite Auflage wird der Firmen-Staffel-Wettlauf erleben. Rund 20 vierköpfige Teams, deren Mitglieder auf beruflicher Ebene miteinander zu tun haben, gab es vor zehn Monaten – die Zahl sollte diesmal wohl zu steigern sein.

Für dieses Staffelrennen wurde nicht nur die Streckenführung und die Distanz (sie beträgt jetzt viermal lediglich einen Kilometer) geändert, sondern auch der Wertungsmodus. Nach Hinweisen aus dem vergangenen Jahr werden diesmal Sieger und Platzierte bei reinen Männer- und Frauen-, aber auch bei Mixedstaffeln gesucht.

Diese Dreiteilung ist bei der Anmeldung, die für diesen speziellen Wettbewerb ausschließlich über www.ziel-zeit.de im Internet möglich ist, bereits zu beachten. Es ist auch der einzige Lauf, für den eine Gebühr (20 Euro) fällig wird. Und übrigens: Auch das Team mit dem originellsten Kostüm wird prämiert. Sowohl das Training, als auch die Suche nach einem passenden Namen sowie nach einer (vielleicht) lustigen Kostümierung kann also beginnen!

Für den sportlichen Auftakt des Vormittags wird wieder ein Erwärmungsprogramm sorgen. Die genaue Startreihenfolge der einzelnen Läufe wird in den nächsten Wochen dann noch präzisiert. Auf jeden Fall können Interessenten auf eine etwa 25 Kilometer lange Familien-Radtour gehen oder sich den Wanderern und Walkern anschließen, die 7,5 Kilometer zurücklegen werden.

Neben dem Bambinilauf der Jüngsten gibt es drei weitere Laufstrecken: Die 2 km sind allen Startern des Geburtsjahres 2005 und jünger vorbehalten, bei den fünf Kilometern gibt es zwei Altersgruppen – zum einen 2000 und jünger, zum anderen 1999 und älter. Für die 15-km-Distanz gibt es keine Altersunterteilung, aber für jeden der Läufe sind in den genannten Gruppen Siegerehrungen im weiblichen und männlichen Bereich vorgesehen.

Einen Sonderpreis erhält auch wieder die sportlichste Schule, also jene Bildungseinrichtung, die nach Zieleinlauf-Protokollen die meisten Starter beim Nationalparklauf in die Rennen geschickt hat. Auf dem Gelände des Wassertouristischen Zentrums des Vereins Wassersport PCK wird es zudem einige Mit-mach- und Informationsstände geben – doch darüber informiert die MOZ als bewährter Medienpartner des Schwedter Nationalparklaufes zu gegebener Zeit ausführlicher.