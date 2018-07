Den Nachbarn eine Freude machen

Fußball-WM-Finale in Nachbars Garten: Dr. Dieter Weinrich und seine Frau Brigitte Sommer (vorn, v.r.) hatten sich um die Aktion „Private Viewing“ beworben. Unter anderem wollten sie damit ihrem Nachbarn Joachim Schütt (vorn, l.) eine Freude machen. © Foto: Matthias Lubisch

Josefine Jahn

Manschnow (MOZ) Knapp 30 Freunde und Nachbarn waren der Einladung von Dr. Dieter Weinreich und seiner Frau Brigitte Sommer zum privaten Public Viewing gefolgt. Das Paar hatte den Übertragungsbus im eigenen Garten – eine Aktion von radioeins und Märkischer Oderzeitung – gewonnen.

Während sich über dem Stadion in Moskau am Sonntagnachmittag ein Gewitter zusammen braute, schien über Manschnow die Sonne satt. Vor dem radioeins-Übertragungswagen, einem umgebauten Opel, in dem ein Flachbildschirm das Fußball-WM-Finale übertrug, hatten sich Freunde des Manschnower Ehepaares Dr. Dieter Weinreich und Brigitte Sommer auf Liegestühlen versammelt. Wer keinen Platz mehr unter dem Sonnenschirm ergattert hatte, behalf sich mit einem Regenschirm.

„Ich denke, Frankreich wird’s machen. Aber mein Herz schlägt eigentlich für Kroatien“, prognostizierte Hausherr Weinreich zu Beginn des Spiels. Wenn der Arzt a.D. – im vergangenen Jahr ist er 75-jährig in den Ruhestand gegangen – nicht gespannt auf die Leinwand schaute, versorgte er seine Gäste mit Essen und Getränken. Zur Aktion des privaten Public Viewings gehörte neben der TV-Übertragung auch die Versorgung mit Grillwaren samt Grillmeister und radioeins-Bier. Außerdem hatten die Freunde selbst gemachte Salate mitgebracht, um das gemeinsame WM-Schauen gemütlich zu gestalten. „Das sind alles Nachbarn aus Manschnow und Seelow, auch zwei Berliner sind dabei“, klärte Dr. Weinreich über die Herkunft seiner Gäste auf. „Ich habe schon auf jeden Bauch geguckt, der hier sitzt“, fügte er lächelnd hinzu.

Er und seine Frau seien gar keine großen Fußball-Gucker. Das Schicksal einer Nachbarsfamilie habe seine Frau auf die Idee gebracht, sich für die Aktion zu bewerben. „Im vergangenen Jahr hatte Achim Schütt einen Schlaganfall und sitzt seither im Rollstuhl“, erklärt Dr. Weinreich. Da habe man ihm eine Freude machen wollen. Die ist gelungen.

Joachim Schütt saß bei der Übertragung in der ersten Reihe und verfolgte das Duell gespannt. Er jubelte mit, als es in der 28. Minute zum Ausgleich, dem 1:1 kam, nachdem Kroatien seinem Gegner Frankreich zehn Minuten zuvor durch ein Eigentor den ersten Punkt geschenkt hatte. „Eine schöne Überraschung“, befand er. Auch Schütt verfolgt nicht alle Fußballspiele. Aber das WM-Finale hatte Spannung. „Sowas kann man sich mal angucken, einwandfrei!“ Der Manschnower favorisierte einen Sieg für die Kroaten, wie die meisten aus dem Freundeskreis.

Auch Brigitte Sommer tippte 2:1 für die Franzosen, obwohl sie es den Gegnern mehr gegönnt hätte. Immerhin sei das Spiel nicht langweilig, waren sich die Zuschauer einig. Unter ihnen gab es – wie es sich gehört – den ein oder anderen Hobby-Experten. Als es etwa um den Videobeweis zum Handspiel von Ivan Perisic ging und Fernseh-Kommentator Béla Réthy rhetorisch fragte, ob der Fehler absichtlich oder versehentlich geschah, wussten unter den Maschnower Zuschauern einige: Handspiel ist Handspiel und muss geahndet werden, ganz gleich, ob beabsichtigt oder nicht.

„Wir können jetzt zum Essen übergehen, das hat sich jetzt erledigt, oder?“, fachsimpelte der aus Berlin angereiste Karsten Thonke, als es 4:1 stand. Kaum hatte er seinen Satz beendet, schoss Mario Mandzukic das zweite Tor für Kroatien. Das Spiel blieb unterhaltsam.„Ein 4:3 wäre ja noch schön“, sagte Inge Heimlich. „Verdient hätten sie es auf jeden Fall“, sagte sie in Richtung der kroatischen Spieler, die unter den Manschnower Zuschauern die Sympathieträger waren.

Abgesehen vom Fußball sei es einfach schön, in größerer Runde zusammen zu kommen, findet Inge Heimlich. Durch die Veranstaltung sei man unverhofft mal wieder zusammen gekommen. Man verstehe sich gut innerhalb der Dorfgemeinschaft. „Das ist toll“, sagte die Lehrerin erfreut.