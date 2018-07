Lahme Gummienten auf der Oder

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Strömung war zu schwach, auch Wind gab es keinen: Die Gummienten beim Entenrennen kamen diesmal einfach nicht vom Fleck, nachdem sie von der Promenade aus in den alten Oderarm gekippt worden waren. Helfer auf dem Fluss versuchten der Sache mit Paddeln zwar noch nachzuhelfen. Doch am Ende musste sich die zuständige Mitarbeiterin des Gewerbeamtes für Loterriewesen als Glücksfee betätigen und die Gewinnerenten aus dem Wasser ziehen. Einzulösen sind die Gewinne ab Mittwoch in der Touristinfo. Gewonnen haben folgende Losnummern:

Nr. 1: Einwöchige Reise in die Dominikanische Republik (DER Reisebüro), Losnummer: 2132 / Nr. 2: Gutschein für Luftbildaufnahmen mit einer Drohne (Tino Feist), 4526 / Nr. 3: Jahresabo Pizza (Dominos), 1468 / Nr. 4: Fünf Freikarten für die nächste Fußballsaison (1. FC Frankfurt), 4530 / Nr. 5: Damen-Armbanduhr (Uhren&Schmuck Hoffmann), 1284 / Nr. 6: Jahres-Bierabo (Frankfurter Brauhaus), 3399 / Nr. 7: Grillzubehör (Möbel Boss), 1989 / Nr. 8: Gutschein für Weihnachtsfeier auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt (MuV), 0986 / Nr. 9: Schnupper-Abo für zwei Personen (MuV), 0188 / Nr. 10: Gutschein für eine Fahrt mit der historischen Straßenbahn, 1406 / Nr. 11: 2 Fünf-Sterne-Tickets (CineStar Frankfurt), 2084 / Nr. 12: Gutschein für Handy-Zubehör (Vodafone-Shop), 4535 / Nr. 13: Gutschein Kosmetikbehandlung (Nagel- und Kosmetikzauber), 0126 / Nr. 14: Fahrradhelm (Fahrrad Schondau), 0927 / Nr. 15, 16 und 17: Je zwei Freikarten für die Pyrogames, 0039, 1959, 2264 / Nr. 18: Vier Gutscheine für Pizza, Pasta, Chicken, Salat (Dominos Pizza), 1220 / Nr. 19: Vier Fahrradschläuche (Fahrrad Rentsch), 0189 / Nr. 20: Büchergutschein (Hutten-Buchhandlung), 1027 / Nr. 21: Zwei Freikarten für die Biosphäre Potsdam, 4444 / Nr. 22: Zwei Pizza-Gutscheine (Dominos), 0890 / Nr. 23: Gutschein für Knabberanwendung (Knabberfisch Spa), 4432 / Nr. 24: Einkaufsgutschein (Holzinger Sport), 3845 / Nr. 25 und 26: Zwei Pizza-Gutscheine (Dominos), 1173, 0408 / Nr. 27: Taschenfernglas (Fotofachgeschäft Schwenzer), 1118 / Nr. 28: Gutschein Tier Total Lennépassagen, 3647 / Nr. 29: Naturalia Biomarkt Frankfurt, 0007 (alle Angaben stammen vom Veranstalter und sind ohne Gewähr).