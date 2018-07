Süße Kulleraugen im Zoo

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Ferienzeit ist für viele Familien Tierpark-Zeit. Besonders niedlich ist der Nachwuchs anzuschauen. Bei den Robben im Berliner Zoo gibt es den nun gleich im Doppelpack. Seehündin Shiva (23) hat am Montag der vergangenen Woche die Pfleger als erste damit überrascht. Als Revierleiter Norbert Zahmel um sieben Uhr bei seinem morgendlichen Rundgang seine Schützlinge zählte, schaute ihn plötzlich ein weiteres Augenpaar erwartungsvoll an.

Am Donnerstagmorgen dann das gleiche Spiel und eine weitere Entdeckung. Dieses Mal ist Molly (13) die stolze Mutter. So sind in nur drei Tagen aus sieben neun Seehunde geworden. Die Meeressäuger haben eine Tragzeit von etwa elf Monaten. Jungtiere werden bereits mit dem glatten Fell erwachsener Tiere geboren und können von Geburt an schwimmen.

Anders als bei den Kalifornischen Seelöwen sind diese Robben schon nach rund zwei Monaten nicht mehr auf die Muttermilch angewiesen. „Auf den Sandbänken sind Seehunde deutlich angreifbarer als im Wasser, deshalb müssen die Jungtiere sehr schnell erwachsen und selbstständig werden“, erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Er empfiehlt deshalb, die beiden Neuzugänge rasch zu besuchen. „Denn schon sehr bald sind sie von ihren Eltern optisch kaum noch zu unterscheiden.“