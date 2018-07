Coaching-Chaos und was wirklich im Leben zählt

Michael Dietrich

Angermünde (MOZ) Ein Kapitel ihres Romans „Postfaktisch bin ich ne Niete“ ist mit „Ab in die entschleunigte Uckermark“ überschrieben. Das hat die gebürtige Bremerin Kena Hüsers tatsächlich getan. Die Journalistin, Werbetexterin und Buchautorin lebte mehr als zehn Jahre in Berlin, kam irgendwann mit ihrem Mann auf einer Radtour durch Angermünde, aß auf dem Markt ein Eis und dachte: Ja, hier! Das Großstadt-Chaos in Berlin satt, zog sie wenig später nach Angermünde. Gewisse Parallelen ihrer Romanfigur Lea kann sie also gar nicht leugnen. Lea ist Kulturjournalistin, so alt wie die Autorin und will mit einem Life-and-Work-Optimizing-Seminar ihre Karriere anschubsen. Ein junger Choach soll den erwünschten Erfolg bringen.

„Das Tolle daran ist, ihr alle werdet hinterher mehr Erfolg im Beruf erzielen, gesünder leben und eure inneren Ängste besiegt haben.“ Mit dem Netzteil seines Laptops in der Hand sucht er vergeblich nach einer Steckdose. Als er die Dose rechts neben der Tafel entdeckt, läuft er entschlossen los. Ich schließe die Augen und warte auf das Scheppern, das in wenigen Sekunden den Raum erfüllen wird, wenn der Laptop auf den Boden aufprallt...“

Der Leser lernt die junge Frau im Chaos der Gefühle zwischen Hipstern, Fitness-Fanatikern, Verschwörungstheoretikern und Outdoor-Trainern kennen und ihren guten Freund Schweini: „Willst du dich und dein Leben wirklich optimieren? Wozu brauchst du das? Warum sitzen wir schon wieder in so einem dämlichen Seminar, anstatt einen schönen Spaziergang zu machen, einen guten Film zu gucken oder mit Freunden in die nächste Fußballkneipe zu gehen?“

Am Sonnabend stellte die Angermünder Autorin ihr Buch erstmals auf einer Lesung im Café&Bistro „Wildblume“ vor. „Es war erfrischend und beruhigend, dass es auch anderen bei solchen Coaching-Seminaren so ergeht. Ich hab das als Sozialarbeiterin genauso erlebt, das hat sie wirklich treffend und lustig beschrieben“, verrät Zuhörerin Claudia Amelow im Anschluss.

„Postfaktisch bin ich ne Niete“ gibt es für 14,90 als Taschenbuch und 9,99 Euro als E-Book.