Schnitzeljagd durchs Krankenhaus

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Notfall müssen sie schnell handeln, um Leben zu retten. Aber wie sieht die Arbeit von Ärzten, Krankenschwestern und Sanitätern hinter den Kulissen aus? Das durften Schüler im Rahmen des Feriendiploms im Städtischen Krankenhaus einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Eva Leiner bekommt den Plan für den Entdeckungspfad durch das Städtische Krankenhaus auf einem Klemmbrett in die Hände gedrückt. Denn das Ziel der Exkursion ist, dass die Teilnehmer „den Weg selbst finden“, sagt Michelle Eichner. Die Veranstaltung des Eisenhüttenstädter Feriendiploms sei wie eine Art Schnitzeljagd aufgebaut, bei der die Auszubildende die Schüler gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabrina Gutschker begleitet. Wo es langgeht, bestimmen die Schüler und folgen dabei dem beschriebenen Pfad, den die achtjährige Eva vorliest.

Zunächst soll es zum Treppenaufgang gehen, 22 Stufen hoch und anschließend durch eine Glastür – so lautet die erste Anweisung. Die führt die Mädchen und Jungen von der Eingangshalle direkt zur Kinderstation, wo Stationsleiterin Anna Schulz ihnen den Bereich für die Frühchen zeigt. „Warum liegen die da drin?“, fragt Paul und deutet auf einen der beiden Inkubatoren im Zimmer. Die Stationsleiterin erklärt, dass gerade Neugeborene, die zu früh auf die Welt gekommen sind, die eigene Körpertemperatur oft nicht halten könnten. In den abgeschlossenen Kästen bekämen sie viel Wärme, erläutert sie. „Sie können auch nackig drin liegen und frieren nicht“, sagt die Krankenschwester und zeigt den Schülern ein Untersuchungszimmer, in dem die Säuglinge mit Medikamenten und mit Flüssigkeit versorgt werden. „Das ist wie eine Tankstelle, an der sie wieder Benzin bekommen“, legt Anna Schulz ihnen bildlich dar.

Anschließend erkunden die Schüler die Untersuchungsstation für Erwachsene. So zumindest bezeichnet Christin Sonnenburg den Bereich der Funktionsdiagnostik am Städtischen Krankenhaus, in dem vor allem den Ursachen für Schmerzen, Schwindel oder Übelkeit von Patienten auf den Grund gegangen wird. Jeden der Schüler lässt Christin Sonnenburg den Elektroden eines EKG an die Haut legen. Nach leichtem Drücken saugt er sich auf der Haut fest, bis sie einen Knopf auf dem Gerät drückt und sie abfallen. „Schon nach 30 Sekunden habe ich einen Ausdruck“, sagt die Stationsmitarbeiterin. Dieses zeigt laut Christin Sonnenburg dann, wie das Herz schlägt. Auch Pausen, die nicht sein dürfen, würden dokumentiert. Derselbe Test werde auf dem Fahrradergometer durchgeführt, den die Mitarbeiterin des Krankenhauses präsentiert. „Da muss man sich ganz schön abstrampeln“, sagt sie. Das Gerät teste, wie gut das Herz bei einer Belastung durchblutet werde – bilde also das Risiko für einen Herzinfarkt ab, so ihre Erklärung.

Weniger medizinisch geht es dagegen im Keller her. Die dortige Sterilisationsabteilung haben selbst die beiden Auszubildenden Michelle Eichner und Sabrina Gutschker noch nicht gesehen. Mit Haube, Überzieher für die Schuhe und einem Kittel folgen sie gemeinsam mit den Schülern Roswitha Müller in den sogenannten „unreinen Bereich“. „Er heißt auch Waschraum“, sagt die Mitarbeiterin der Sterilisationsabteilung. Denn dort würden, erklärt sie, die schmutzigen chirurgischen Instrumente zunächst einmal bei einer Temperatur von 90 Grad gewaschen. Dann folgen die Teilnehmer des Rundgangs der Mitarbeiterin durch die „kleine Schleuse“ in einen Raum, in dem die Instrumente in einer weiteren Maschine sterilisiert werden. „Also keimfrei gemacht werden“, sagt Roswitha Müller, die vor einem der sogenannten Steriautomaten steht, der die Scheren, Klingen und Pinzetten mit Vakuum und Dampf wiederverwendbar macht.

Zum Schluss des Rundgangs kommen die Schüler dann zum interessantesten Teil. Zumindest kündigt Philipp Materne das den Teilnehmern an, bevor er die Tür zu einem Rettungswagen öffnet. Eher verunsicherte Blicke und Gelächter erntet der Auszubildende hingegen mit der Ansage, den Defibrillator testen zu wollen. „Nicht an euch“, fügt Philipp Materne dann hinzu und erzeugt durch Knopfdruck an dem Gerät eine Energie von 200 Joule. Als er diese mit dem nächsten Knopfdruck freigibt, passiert jedoch nichts. „Es fehlen die Kabel“, sagt Philipp Materne. Erst mit ihnen könne ein Stromstoß erzeugt werden. Aber manchmal braucht es laut dem Auszubildenden auch nicht viel, um wieder gesund zu werden. Dann holt Philipp Materne einen kleinen Teddybären aus dem Schränkchen.