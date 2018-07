Prämiensparen bleibt erhalten

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Sparkasse Oder-Spree beabsichtigt nicht, die Prämiensparverträge ihrer Kunden zu kündigen. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende Veit Kalinke in einem Gespräch mit .

Die Kündigung von Hunderten Prämiensparverträgen macht Kunden der Sparkasse Märkisch-Oderland zu schaffen. Beschäftigt sich auch die Sparkasse Oder-Spree mit derlei Schritten?

Wir beobachten nicht nur seit Jahren sehr genau die Zinsentwicklung an den Märkten, sondern auch den Umgang anderer Geldhäuser mit dem Thema. Die Kündigung laufender Verträge mit fest vereinbarter Laufzeit steht für unser Haus nicht zur Debatte. Gleichwohl rührt aus Altverträgen aktuell der Großteil der Zinsaufwendungen. Im Übrigen sitzen wir mit den Sparern bei den Lasten der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank im gleichen Boot. Mehr noch, für jeden Euro überschüssiger Liquidität zahlen wir als Sparkasse aktuell 0,4 Prozent p.a. Negativzins. Auch die Weitergabe dieser Kosten an Privatanleger steht nicht in Diskussion.

Verstehen Sie die Frustration und den Ärger der Sparer nördlich Ihres Geschäftsgebietes?

Selbstverständlich kann ich sehr gut nachvollziehen, wie man sich nach Erhalt eines solchen Kündigungsschreibens fühlt. Ganz nüchtern betrachtet sind diese Verträge jedoch weniger attraktiv als auf den ersten Blick angenommen. Nun kenne ich nicht die vorgelagerten Gespräche und Beratungen zu diesem Thema. Ich gehe jedoch fest davon aus, dass hierzu eine enge Kommunikation mit den Kunden erfolgte.

Wie ist ihre Strategie der Sparkasse Oder-Spree in Bezug auf die Beratung der Kunden?

Wir halten an unserer Strategie der letzten Jahre unbeirrt fest. Wir verkaufen unseren Kunden nur das, was wir auch selbst kaufen würden. Begleitet wird dies von einer fairen und ehrlichen Beratung auf Augenhöhe. Was wir uns nicht erlauben können ist, das Vertrauen, welches uns entgegengebracht wird, zu verspielen. Leider beobachten wir nur allzu oft, wie planlos vor sich hin gespart wird und Ersparnisse irgendwie angelegt werden. Einher geht das Ganze oft mit unrealistischen Erwartungen an die Rendite. Und damit sind wir auch beim Prämiensparen. Nach Analyse unserer Bestände kommen wir im höchsten Prämiensatz von 50 Prozent der Jahressparleistung lediglich auf eine Rendite der Altverträge von unter 1,80 Prozent p.a. und das mit fallender Tendenz. Und da gibt es nicht erst seit heute weitaus bessere Anlagemöglichkeiten, wenn ich langfristige Anlagehorizonte vor Augen habe. Und über langjährige Anlagen sprechen wir bei den Beständen auf diesen Konten.

Wie viel Prämiensparverträge gibt es bei der Sparkasse Oder-Spree?

7064 unbefristete Altverträge mit einem Sparvolumen von 200 Millionen Euro haben wir. Das entspricht etwa zehn Prozent des Gesamtsparvolumens der Sparkasse.

Was aber passiert, wenn sich an der Zinslage auch mittelfristig nichts ändert ?

Auch dann gibt es für uns als Sparkasse genügend andere Möglichkeiten betriebswirtschaftlich gegen zu steuern. Wir werden jedoch nicht nachlassen, die Vorteile alternativer Anlagemöglichkeiten unseren Kunden näher zu bringen und das Geld wieder für den Sparer arbeiten zu lassen. Selbst mit den vermeintlich hochverzinsten Prämiensparverträgen wird man bei anziehender Inflation Geld verlieren. Und genau das sollte sich jeder Sparer vor Augen halten. Im Grunde genommen haben wir alle ein gemeinsames Ziel und das ist der Vermögensaufbau. Basis dafür bleibt nicht nur das gute, vertrauensvolle Miteinander sondern auch das gleichgelagerte Interesse einer Ausgewogenheit von Sparziel und Risikoneigung.

Was raten Sie ihren Kunden?

Sie sollten das Gespräch mit unseren Experten suchen. Wir erleben es tagtäglich, unsere Kunden wünschen sich einfache und individuelle Lösungen. Sie suchen jemand, der sich um die komplexen und zum Teil lästigen Details und Formalien kümmert und bestenfalls ausschließlich positive Nachrichten sendet. Genau wie man es vom Hausarzt hören möchte „Ihnen fehlt nichts, Sie sind kerngesund“, sollte man es auch vom Anlageberater erwarten „Ihr Geld entwickelt sich prächtig, Sie sind optimal aufgestellt“. Und als Arzt ihres Portemonees behandeln wir immer unter „medizinischen“ Gesichtspunkten und nicht nach dem Aspekt der „Abrechnungsoptimierung“. Trotz allem muss sich jeder Anleger mit seinem eigenen Sparziel, der Risikoneigung und den Grundzügen der Altersvorsorge beschäftigen.

Welche Renditeerwartung ist realistisch?

Aktuelle Umfragen zeigen eines deutlich: „Deutsche Sparer verschätzen sich bei Renditeerwartungen völlig“. Ich empfehle hier mal einen Blick auf das DAX-RENDITE-DREIECK. Die durchschnittliche jährliche Rendite der letzten 50 Jahre liegt bei 8,3 Prozent. Wer 2011 einstieg und Wertpapiere nur fünf Jahre hielt, durfte sich sogar über eine Rendite von 14,2 Prozent p.a. freuen. Auch wenn derartige Renditehochphasen aktuell nicht mehr zu erwarten sind, so liegen die Wertentwicklungen langfristig dennoch deutlich über den der Sparverträge.