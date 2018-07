Besonderes Flair begeistert Teilnehmer

Gunnar Reblin

Fürstenberg (MOZ) Der Wasserfestlauf in Fürstenberg ist etwas Besonderes. Die Teilnehmer finden nicht nur die Strecken anspruchsvoll, sondern mögen vor allem auch das Drumherum. „Schön ist einfach“, so der Dabergotzer Philipp Gotscha, „dass der Lauf in ein Stadtfest eingebettet ist.“ Gotscha zählte am Sonnabend zur Ruppiner Läufer-Schar unter den knapp 300 Teilnehmern.

Der Wasserfestlauf ist gleich in zwei Cup-Serien integriert, den EMB- und den neu aufgelegten Laufpark-Stechlin-Cup. Demnach hatten viele Starter eine gute Zeit und auch Punkte für die Wertung einer oder gar beider Cup-Serien im Blick.

Pünktlich zum Start hatte sich die Sonne durch die Wolkendecke gekämpft. Bei beinahe optimalen Bedingungen wurden im Stadtpark, am Schwedtsee gelegen, drei Läufe gestartet. Mit-Organisator Wolfgang Schwericke und Alexander von Uleniecki – hauptberuflich Nachrichtensprecher beim Infofradio, nebenberuflich Laufmoderator – hatten die Teilnehmer mit den wichtigsten Hinweisen versorgt. Damit alle Athleten den richtigen Weg finden, hatten die Organisatoren nach den jüngsten Vorkommnissen beim Lindower Wutzseelauf, als Unbekannte kurz vor dem Lauf die Streckenbeschilderung umstellten, eine Frühschicht eingelegt. Wolfgang Schwericke erklärte: „Wir sind heute früh um 6 Uhr die Strecke abgefahren, ich um 7 Uhr auch noch einmal.“ Zusätzliche Streckenposten bezogen Stellung. Trotz der Hinweise und der Beschilderung wäre mit Marc Marquardt, Sieger über den langen Kanten, ein Top-Athlet beinahe falsch abgebogen (siehe untenstehendes Interview). Nur der Hinweis von Verfolger René Latzke, der sich mit dem Heinrichsdorfer ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte, brachte Marquardt wieder in die richtige, und dann auch siegbringende Spur. Mit 47:28 Minuten pulverisierte er die Siegerzeit von Vorjahressieger Stefan Mast (M40/Greifswald), der 50:18 Minuten benötigt hatte.

Als Erster lief jedoch Maximilian Wegert wieder in den Stadtpark ein. Auch der 24-Jährige war schneller als Vorjahressieger Thomas Ruminski (28:24/M55/Hiddestorf). Passend zum Ziel-Einlauf ließ es die Schützenzunft beim Stadtfest krachen. Die Schüsse aus Salutkanonen waren zwar ein zufälliger Willkommensgruß. Aber eben auch etwas Besonderes.