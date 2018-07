Häuserfassade in neuem Glanz

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Monatelang war der Block in der Straße der Republik zwischen Diehloer- und Fritz-Heckert-Straße eingerüstet. Inzwischen ist das Gerüst gefallen und die Fassade erstrahlt in neuem Glanz. Auch wenn es von der Straßenfront schon so aussieht, als seien die Sanierungsarbeiten komplett abgeschlossen, so wird auf der Rückseite noch gearbeitet. Der erste Sanierungsabschnitt, der von der Diehloer Straße aus die Nummern 50 bis 56 umfasst, sei abgeschlossen, sagt Oliver Funke, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft. Die Wohnungen wurden mit als erste vermietet. „Alle Wohnungen sind vermietet“, erklärt der Geschäftsführer. Lediglich die Außenanlagen müssen noch, wie für das gesamte Objekt, hergerichtet werden.

Auch bei den Nummern 30 bis 38, im Anschluss an die Fritz-Heckert-Straße stehen die Arbeiten kurz vor dem Ende. Auch dort sind schon alle Wohnungen vergeben.

Lediglich im dritten Bauabschnitt des Projektes wird noch gearbeitet. Er umfasst die Nummer 40 bis 48 in der Straße der Republik. „Die Fassadenarbeiten an der Hofseite sind im vollen Gang“, sagt Oliver Funke. Unter anderem sind die Balkondecken überarbeitet worden. Überhaupt sind im Rahmen der Sanierung am gesamten Objekt die Balkone vergrößert worden. Derzeit sind die Handwerker in den Wohnungen dieses Abschnittes unterwegs, malern, verlegen Fliesen und den Bodenbelag. Oliver Funke rechnet damit, dass die Wohnungen im Herbst bezogen werden können.

Eigentlich sollte die Sanierung – die letzte große im Denkmalbereich des I. bis III. Wohnkomplexes – schon längst abgeschlossen sein. Doch wie viele andere Bauherren muss auch die Gewi mit den knappen Kapazitäten auf dem Baumarkt kämpfen. Die Wohnungen in diesem Bereich der Straße der Republik sind vorwiegend für Mieter, die aus den Blöcken im IV. Wohnkomplex ausziehen mussten, weil Blöcke verkauft oder saniert wurden oder, wie in der Puschkinstraße, weil zwei Blöcke abgerissen werden.(lö)