Nach dem Spielen eine Pizza

Alicja Zarzecka arbeitet in den Ferien im Familienfreizeitzentrum „Usmiechnieta Planeta“ in Kunowice mit Kindern. © Foto: Lisa Mahlke

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern wieder viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure der Märkischen Oderzeitung haben lohnenswerte Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Frankfurt aufgespürt. Heute: Usmiechnieta Planeta in Kunowice und Pizzaessen in Słubice.

Die Pistole gefällt ihr am besten, erzählt die dreijährige Lena. Die kleine Słubicerin zeigt einen der weichen gelben und rosa Bälle, die sie mit der „Pistole“ gegen das Netz schießt. Gegenüber balanciert der siebenjährige Igor über dünne Streifen und sagt, dass das ein Spinnennetz wie beim Superhelden Spider Man sei. Im Familienfreizeitzentrum „Usmiechnieta Planeta“, Lächelnder Planet, können sich die Kinder außerdem auf einem Trampolin austoben, rutschen, im Bällebad spielen. 500 Quadratmeter groß ist der Indoorspielplatz, den es seit zwei Jahren in Kunowice gibt. Schon vorher war er in kleinerer Variante in Słubice, aber die Idee war, einen „großen Planeten mit mehr Platz“ zu schaffen, erklärt Chefin Agata Ilcewicz-Kryger.

Bei vielen deutsch-polnischen Veranstaltungen wie dem Kindertagsfest sind die Mitarbeiter dabei, schminken und bespaßen polnische und deutsche Kinder. Die 16-jährige Alicja Zarzecka aus Kunowice arbeitet jetzt in den Ferien im lächelnden Planeten. „Ich mag es, mit Kindern zu spielen“, sagt sie. Aber nicht nur Kinder haben in den zwei Sälen ihren Spaß. Die Konstruktionen tragen bis zu 260 Kilogramm, auch Eltern und Großeltern können also mitmachen. Gegen Regen ist man in der Halle geschützt, auch bei großer Hitze bietet sich eine Reise zum „Planeten“ an, der klimatisiert ist.

Bis 14 Jahre zahlen Kinder montags bis donnerstags für die erste Stunde 3,50 Euro, für jede angefangene 2,50 Euro und für 3 Stunden 8 Euro. Freitags bis sonntags kostet die erste Stunde vier Euro, die angefangene 2,50 Euro und drei Stunden 8,50 Euro. Eine Tageskarte kostet 18 Euro. Eltern zahlen 1,50 Euro. „Den ganzen Juli haben wir ein Angebot“, erzählt Agata Ilcewicz-Kryger. Wer montags bis freitags zwischen 12 und 14 Uhr kommt, kann zwar zwei Stunden spielen, zahlt aber nur eine; Eltern haben freien Eintritt. Eigenes Essen und Trinken darf nicht verzehrt werden, im kleinen Spielsaal kann man aber das Café nutzen.

Eine Ausnahme sind Geburtstagsfeiern. Kuchen und Torten bringen die Familien dann selbst mit, das Team vom Usmiechnieta Planeta bietet aber ansonsten eine Menge Programm: Bunt wird es beim Kinderschminken und Anbringen von Klebetattoos, die Kinder können auf eine mit Bonbons gefüllte Piniata einhauen, Popcorn und Zuckerwatte essen. Wenigstens einen Monat im Voraus sollten solche Feiern unter Telefon 0048 884390651 oder E-Mail kontakt@usmiechnieta-planeta.pl angemeldet werden, wie auch Gruppenbesuche. Ein bisschen Deutsch sprechen die Mitarbeiter, ansonsten helfe man sich mit Englisch weiter. „Auch viele deutsche Familien kommen immer wieder“, sagt Agata Ilcewicz-Kryger. Sie freue sich, wenn deutsche und polnische Kinder zusammen ihre Freizeit verbringen.

Wer so viel getobt hat, verdient sich eine Pizza, die es in allen möglichen Varianten zum Beispiel bei Patrol Pizza in Słubice gibt. 50 verschiedene Sorten, etwa mit Meeresfrüchten und Fleisch, aber auch acht vegetarische Sorten stehen in der Karte der Pizzeria, die es seit 20 Jahren gibt. „Grube ciasto“, also dicken Teig im amerikanischen Stil, gibt es in drei Größen, aber auch dünnen Boden. „Es schmeckt besser als in Deutschland“, sind sich Magdalena und Marcin Czabanowski einig. Die beiden Polen wohnen in Berlin und kommen alle zwei, drei Monate zum Pizzaessen und Einkaufen. Der für sie wichtigste Unterschied: „In Deutschland gibt es keine Soße zur Pizza“, sagt Marcin Czabanowski.